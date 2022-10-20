Месси поделился ожиданиями от ЧМ-2022

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о предстоящем чемпионате мира.

«Нам, аргентинцам, трудно сохранять спокойствие. Нас часто включают в число претендентов на победу, однако так было не всегда.

Чемпионат мира – очень сложный турнир. Нужно многим пожертвовать ради победы. Многие команды хотят добиться того же, чего и мы. И они смогут обойти нас, если мы будем плохо играть», – сказал Месси.