Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Месси поделился ожиданиями от ЧМ-2022

    Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о предстоящем чемпионате мира.

    «Нам, аргентинцам, трудно сохранять спокойствие. Нас часто включают в число претендентов на победу, однако так было не всегда.

    Чемпионат мира – очень сложный турнир. Нужно многим пожертвовать ради победы. Многие команды хотят добиться того же, чего и мы. И они смогут обойти нас, если мы будем плохо играть», – сказал Месси.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп чемпионата мира можно посмотреть по ссылке.

    Новости по теме
    Названы номинанты на премию Globe Soccer Awards 1
    Goal определил фаворита в гонке за «Золотой мяч» 2023 года 6
    Впервые за 16 лет Роналду и Месси одновременно не попали в тройку номинантов на «Золотой мяч» 2
    Источник: Record

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:44
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3895

      Питерский князь 6 минут назад

      Да что тут гадать?
      Украина досрочно станет чемпионом мира!
      :)))
      Сразу после первой игры. И ии подарят оружие на 100 милардов Евро, на мирные цели.
      :)))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11