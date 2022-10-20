Тренер «Краснодара» Сторожук объяснил поражение от «Пари НН» в Кубке

сторожук а не пора ли в отставку ты же развалил команду которую тебя оставили **** ныть если не играют в футбол забыли что такое комбинации
Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук дал комментарии по итогам матча четвертого тура Кубка России против «Пари НН» (0:1).
«Поздравляют «Пари НН» с победой. Что можно сказать? Для того, чтобы выигрывать, нужно забивать. Надо появляться, добегать, оказываться в позициях, в которых забивают мячи. Как минимум – попадать в ворота.
Казалось бы, неплохо начали, хорошо взаимодействовали, а потом опять распустили команду, которая перехватила инициативу.
При этом опасных моментов как у наших ворот, так и у ворот соперника не было. Вся игра была в центре поля.
Очень-очень недоволен переходными фазами, потому что мы много говорим о переключении, но...
Не буду оправдываться такими факторами как свежесть, дорога. Надо проявлять характер.
Да у нас, в принципе, и нет такой ротации, чтобы на что-то рассчитывать», – сказал Сторожук.