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    Тренер «Краснодара» Сторожук объяснил поражение от «Пари НН» в Кубке

    Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук дал комментарии по итогам матча четвертого тура Кубка России против «Пари НН» (0:1).

    «Поздравляют «Пари НН» с победой. Что можно сказать? Для того, чтобы выигрывать, нужно забивать. Надо появляться, добегать, оказываться в позициях, в которых забивают мячи. Как минимум – попадать в ворота.

    Казалось бы, неплохо начали, хорошо взаимодействовали, а потом опять распустили команду, которая перехватила инициативу.

    При этом опасных моментов как у наших ворот, так и у ворот соперника не было. Вся игра была в центре поля.

    Очень-очень недоволен переходными фазами, потому что мы много говорим о переключении, но...

    Не буду оправдываться такими факторами как свежесть, дорога. Надо проявлять характер.

    Да у нас, в принципе, и нет такой ротации, чтобы на что-то рассчитывать», – сказал Сторожук.

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    Источник: ютуб-канал «Краснодара»

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    Сегодня, 08:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +93

      Назарян 25 минут назад

      сторожук а не пора ли в отставку ты же развалил команду которую тебя оставили **** ныть если не играют в футбол забыли что такое комбинации

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