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    «Спартак» вышел в плей-офф Кубка, «Ференцварош» Черчесова проиграл команде из деревни и другие новости дня

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    Источник: Бомбардир.ру

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