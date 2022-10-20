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  • «Спартак» вышел в плей-офф Кубка, «Ференцварош» Черчесова проиграл команде из деревни и другие новости дня

«Спартак» вышел в плей-офф Кубка, «Ференцварош» Черчесова проиграл команде из деревни и другие новости дня

20 октября 2022, 01:06

«Зенит» попал в число 13 клубов с миллиардом просмотров в тиктоке.

Губерниев: «Спортивное отстранение России надолго».

Определен самый востребованный спортсмен мира.

Федотов назвал команды-лидеры РПЛ по ошибкам судей в свою пользу и против себя.

Зарема: «Федотов сказал, что пожал руку Абаскалю после матча. Получается, «бегало-прыгало» было после рукопожатия? Блистательно».

«Зенит» пошутил над количеством трофеев «Тоттенхэма».

«Ференцварош» Черчесова вылетел из Кубка Венгрии, проиграв клубу из третьего дивизиона.

ЭСК вынесла решения по пяти спорным эпизодам в дерби ЦСКА – «Спартак».

Агаларов в матче с «Оренбургом» забил гол, заработал пенальти в свои и в чужие ворота и удалился.

Федотов: «Чалов хотел остаться в Швейцарии. Первое время грустинка присутствовала».

ЭСК рассмотрела обращение «Ростова» по поводу судейства в матче с «Уралом». Турбин ошибся только в одном эпизоде.

«Спартак» выиграл 4 матча Кубка России с общим счетом 9:1 и вышел в плей-офф.

Абаскаль прокомментировал свою стычку с Федотовым.

Источник: Бомбардир.ру
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