Федотов: «Чалов хотел остаться в Швейцарии. Первое время грустинка присутствовала»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о нападающем Федоре Чалове.

— Есть мнение, что Чалов из аренды в Швейцарию вернулся другим футболистом. Каким вы увидели игрока?

— Какие-то изменения происходят. Поначалу было ощущение, что Чалов хотел остаться там. Но ситуация так сложилась. Первое время какая-то грустинка присутствовала, хотя не могу сказать, что это как-то сказывалось на его отношении к работе.

Человек оказался в родном коллективе, где семейные отношения. Думаю, в скором времени это прошло. Если бы это осталось, Федор не показывал бы той игры, которую демонстрирует.

Думаю, он не остановится на достигнутом, а будет только прогрессировать.