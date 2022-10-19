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    Федотов: «Чалов хотел остаться в Швейцарии. Первое время грустинка присутствовала»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о нападающем Федоре Чалове.

    — Есть мнение, что Чалов из аренды в Швейцарию вернулся другим футболистом. Каким вы увидели игрока?

    — Какие-то изменения происходят. Поначалу было ощущение, что Чалов хотел остаться там. Но ситуация так сложилась. Первое время какая-то грустинка присутствовала, хотя не могу сказать, что это как-то сказывалось на его отношении к работе.

    Человек оказался в родном коллективе, где семейные отношения. Думаю, в скором времени это прошло. Если бы это осталось, Федор не показывал бы той игры, которую демонстрирует.

    Думаю, он не остановится на достигнутом, а будет только прогрессировать.

    • Чалов провел в «Базеле» 1-е полугодие.
    • Игрок – воспитанник ЦСКА.
    • Чалов делит 2-е место в списке бомбардиров сезона РПЛ (9 голов).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +965

      Красногвардейчик 37 минут назад

      И слава богу не остался, сейчас лучший в лиге

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15881

      Fusballer 42 минуты назад

      Федотов сказал Феде правильные слова, и тот сразу заиграл!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +503

      borusse 1 час назад

      Парень понял в какую страну вернулся, вот и загрустил))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13676

      Dominator777 > borusse 57 минут назад

      А чем тебе Россия не нравится? Какого *** тут - в России сидишь?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +965

      Красногвардейчик > Dominator777 36 минут назад

      Не обращай внимания на быдло

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