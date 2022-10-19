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    Титов: «Аренда в Швейцарию не прошла для Чалова даром»

    Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался по итогам матча 13-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» (2:2).

    «Правильно, что Чалова признали лучшим игроком в дерби. Двумя голами Федор заслужил право стать лучшим. Тем более «Спартаку» он еще никогда не забивал. Видно, что аренда в Швейцарию не прошла для парня даром – он стал тверже, увереннее. Значит, есть характер. А в дерби это решает все.

    В «Спартаке» отметил бы Георгия Джикию. Это настоящий капитан!» – сказал Титов.

    • Чалов провел в «Базеле» 1-е полугодие.
    • Игрок – воспитанник ЦСКА.
    • Чалов делит 2-е место в списке бомбардиров сезона РПЛ (9 голов).

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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