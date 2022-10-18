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    Семак прокомментировал кадровую ситуацию в «Зените» перед кубковым матчем с «Крыльями Советов»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов.

    – Вендел и Матео Кассьерра не летали с командой в Нижний Новгород. В каком они сейчас состоянии? Готовятся ли они к игре?

    – Вендел готовится к игре, Матео на сегодняшний день не работает. Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра – в ближайшее время он начнет тренироваться.

    Будет или не будет готов к матчу? Посмотрим.

    – Кроме Вендела и Кассьерры есть ли еще потенциальные потери? Кто не может играть? У кого проблемы сейчас?

    – Нет, на сегодняшний день только эти два игрока находятся под вопросом.

    – И Одоевский по-прежнему?

    – Да, и Одоевский по-прежнему. Когда он вернется, мы скажем отдельно.

    • «Зенит» примет «Крылья» в четверг в 20:30 мск.
    • Петербуржцы проиграли 2 из 3 матчей в Кубке и занимают 3-е место в группе.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 16:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17228

      paracetamol 53 минуты назад

      Ванька бразильский будет в раме!

      0
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      Рейтинг: +3850

      Питерский князь 1 час назад

      На своем поле, мокрого места от КС не оставим.
      :)))

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