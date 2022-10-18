Семак прокомментировал кадровую ситуацию в «Зените» перед кубковым матчем с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов.
– Вендел и Матео Кассьерра не летали с командой в Нижний Новгород. В каком они сейчас состоянии? Готовятся ли они к игре?
– Вендел готовится к игре, Матео на сегодняшний день не работает. Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра – в ближайшее время он начнет тренироваться.
Будет или не будет готов к матчу? Посмотрим.
– Кроме Вендела и Кассьерры есть ли еще потенциальные потери? Кто не может играть? У кого проблемы сейчас?
– Нет, на сегодняшний день только эти два игрока находятся под вопросом.
– И Одоевский по-прежнему?
– Да, и Одоевский по-прежнему. Когда он вернется, мы скажем отдельно.
- «Зенит» примет «Крылья» в четверг в 20:30 мск.
- Петербуржцы проиграли 2 из 3 матчей в Кубке и занимают 3-е место в группе.
Источник: сайт «Зенита»