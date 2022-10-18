Семак прокомментировал кадровую ситуацию в «Зените» перед кубковым матчем с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов.

– Вендел и Матео Кассьерра не летали с командой в Нижний Новгород. В каком они сейчас состоянии? Готовятся ли они к игре?

– Вендел готовится к игре, Матео на сегодняшний день не работает. Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра – в ближайшее время он начнет тренироваться.

Будет или не будет готов к матчу? Посмотрим.

– Кроме Вендела и Кассьерры есть ли еще потенциальные потери? Кто не может играть? У кого проблемы сейчас?

– Нет, на сегодняшний день только эти два игрока находятся под вопросом.

– И Одоевский по-прежнему?

– Да, и Одоевский по-прежнему. Когда он вернется, мы скажем отдельно.