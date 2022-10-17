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    Тренер «Ариса» Шпилевский: «У Кокорина здравое размышление о жизни»

    Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский ответил на вопросы о летнем новичке команды Александре Кокорине.

    – Вы говорили, что Кокорин – топ-игрок для чемпионата Кипра и будет приносить результат. Также вы отмечали, что его опыт может пригодиться молодым игрокам. Какая его потенциальная роль для вас важней?

    – В идеале чтобы он совмещал эти роли. Думаю, он на это способен. В разговорах мне показалось, что он сильно повзрослел.

    Все, что было в его игровой карьере и помимо нее, сформировало личность Саши. У него здравое размышление о жизни, о подходе к ней. Мне это нравится.

    Я только познакомился с ним, и пока меня все устраивает. Конечно, хотелось бы, чтобы он еще и как спортсмен приносил большую пользу нам.

    – Подписание Кокорина – ваша инициатива или его предложило руководство?

    – Руководство предлагало мне не только Кокорина на эту позицию. Там были и другие именитые российские футболисты.

    Но я хотел именно его, потому что здесь я вижу огромный талант и потенциал, подходящий нашему футболу.

    – Когда он прибыл в команду, насколько он был далек от оптимальной формы?

    – Так как мы играем в очень энергозатратный футбол – был далек. В работе с мячом сразу было видно его сумасшедшее качество.

    Уже можно сказать, что с момента приезда он достаточно добавил. Хочется, чтобы этим не ограничивался.

    • В конце августа «Арис» арендовал россиянина у «Фиорентины».
    • В составе кипрской команды форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах.

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    Источник: Sports.ru

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