Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Ташуев прокомментировал победу над «Краснодаром»

    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подытожил матч 13-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2).

    «Я всe думал о том, что для меня «Краснодар» как злой рок: со «Спартаком» из Нальчика проиграл 2:3, с «Кубанью» дома 2:3, а сегодня с «Ахматом» выиграл 3:2, то есть подряд три игры с ними в моей карьере закончились со счeтом 3:2, поэтому своеобразное такое ощущение после победы.

    Команды забили пять мячей, болельщики довольны. Мои ребята молодцы, хоть и после ошибок мы себе привезли два гола. В целом получился смотрибельный футбол, для болельщиков праздник он как праздник», – сказал Ташуев в эфире канала «Матч Премьер».

    • «Ахмат» забил решающий гол на 90+5 минуте.
    • У «Краснодара» 2 поражения подряд.
    • «Ахмат» поднялся на 7-ю строчку.

    Новости по теме
    «Ахмат» забил победный гол «Краснодару» за пределами компенсированного времени 4
    РПЛ. «Краснодар» проиграл «Ахмату», пропустив на 95-й минуте 36
    Матч «Краснодар» – «Ахмат» – в прямой текстовой трансляции на «Бомбардире»
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:37
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11