Ташуев прокомментировал победу над «Краснодаром»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подытожил матч 13-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2).

«Я всe думал о том, что для меня «Краснодар» как злой рок: со «Спартаком» из Нальчика проиграл 2:3, с «Кубанью» дома 2:3, а сегодня с «Ахматом» выиграл 3:2, то есть подряд три игры с ними в моей карьере закончились со счeтом 3:2, поэтому своеобразное такое ощущение после победы.

Команды забили пять мячей, болельщики довольны. Мои ребята молодцы, хоть и после ошибок мы себе привезли два гола. В целом получился смотрибельный футбол, для болельщиков праздник он как праздник», – сказал Ташуев в эфире канала «Матч Премьер».