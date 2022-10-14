Федотов: «Судья ошибочно не удалил игрока «Урала» в матче с «Ростовом»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов выразил несогласие с решением арбитра матча 13-го тура «Ростов» – «Урал». По мнению Федотова, в конце первого тайма футболист «Урала» Ибраима Сиссе должен был быть удален.

«45-я минута.

Ошибается Евгений Турбин.

Два игрока движутся к мячу на большой скорости. Игрок «Урала» видит игрока «Ростова» (Николай Комличенко первым играет в мяч) и на большой скорости летит в него с прямой ногой и открытыми шипами (попадает в колено) – 100%-я красная карточка.

У игрока «Урала» была возможность убрать ногу и избежать контакта.

Правильное решение: красная карточка», – написал Федотов.