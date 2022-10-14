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  • Федотов: «Судья ошибочно не удалил игрока «Урала» в матче с «Ростовом»

Федотов: «Судья ошибочно не удалил игрока «Урала» в матче с «Ростовом»

14 октября 2022, 20:47
8

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов выразил несогласие с решением арбитра матча 13-го тура «Ростов»«Урал». По мнению Федотова, в конце первого тайма футболист «Урала» Ибраима Сиссе должен был быть удален.

«45-я минута.

Ошибается Евгений Турбин.

Два игрока движутся к мячу на большой скорости. Игрок «Урала» видит игрока «Ростова» (Николай Комличенко первым играет в мяч) и на большой скорости летит в него с прямой ногой и открытыми шипами (попадает в колено) – 100%-я красная карточка.

У игрока «Урала» была возможность убрать ногу и избежать контакта.

Правильное решение: красная карточка», – написал Федотов.

  • Сиссе получил желтую карточку.
  • Турбин судит в РПЛ с 2010 года.
  • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

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Источник: телеграм-канал Игоря Федотова
Россия. Премьер-лига Ростов Урал Федотов Игорь
Комментарии (8)
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portero
1665773634
Не в колено! вы слепой...
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серега кашин
1665773934
Да там голимая симуляция, судья ошибся что пенку поставил-они же не в балет играют, правда потом не повёлся на поводу симулянтов
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ScarlettOgusania
1665778905
после того, как Федотова выперли из судей, он стал хейтить решения других судей РПЛ, а чем ещё можно заниматься без работы)
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