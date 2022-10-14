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    Федотов: «Судья ошибочно не удалил игрока «Урала» в матче с «Ростовом»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов выразил несогласие с решением арбитра матча 13-го тура «Ростов»«Урал». По мнению Федотова, в конце первого тайма футболист «Урала» Ибраима Сиссе должен был быть удален.

    «45-я минута.

    Ошибается Евгений Турбин.

    Два игрока движутся к мячу на большой скорости. Игрок «Урала» видит игрока «Ростова» (Николай Комличенко первым играет в мяч) и на большой скорости летит в него с прямой ногой и открытыми шипами (попадает в колено) – 100%-я красная карточка.

    У игрока «Урала» была возможность убрать ногу и избежать контакта.

    Правильное решение: красная карточка», – написал Федотов.

    • Сиссе получил желтую карточку.
    • Турбин судит в РПЛ с 2010 года.
    • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

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