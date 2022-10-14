Федотов: «Судья ошибочно не удалил игрока «Урала» в матче с «Ростовом»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов выразил несогласие с решением арбитра матча 13-го тура «Ростов» – «Урал». По мнению Федотова, в конце первого тайма футболист «Урала» Ибраима Сиссе должен был быть удален.
«45-я минута.
Ошибается Евгений Турбин.
Два игрока движутся к мячу на большой скорости. Игрок «Урала» видит игрока «Ростова» (Николай Комличенко первым играет в мяч) и на большой скорости летит в него с прямой ногой и открытыми шипами (попадает в колено) – 100%-я красная карточка.
У игрока «Урала» была возможность убрать ногу и избежать контакта.
Правильное решение: красная карточка», – написал Федотов.
- Сиссе получил желтую карточку.
- Турбин судит в РПЛ с 2010 года.
- Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
Источник: телеграм-канал Игоря Федотова