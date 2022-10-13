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    В Катаре откроют спецзоны для протрезвления болельщиков на время ЧМ-2022

    Гендиректор оргкомитета ЧМ-2022 Нассер Аль-Хатер рассказал, как в Катаре будут бороться с пьяными фанатами.

    По его словам, в стране откроют специальные зоны для протрезвления.

    «Есть планы помогать людям протрезветь, если они чрезмерно выпили. Это будут места, где люди будут уверены, что они находятся в безопасности и не причинят вреда окружающим», – заявил Аль-Хатер.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп чемпионата мира можно посмотреть по ссылке.

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    Источник: Sky News

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    13.10.2022 23:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +196

      Боратти 37 минут назад

      Так спартачей же не будет! Гы-гы-гы!

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