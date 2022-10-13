В Катаре откроют спецзоны для протрезвления болельщиков на время ЧМ-2022

Так спартачей же не будет! Гы-гы-гы!
Гендиректор оргкомитета ЧМ-2022 Нассер Аль-Хатер рассказал, как в Катаре будут бороться с пьяными фанатами.
По его словам, в стране откроют специальные зоны для протрезвления.
«Есть планы помогать людям протрезветь, если они чрезмерно выпили. Это будут места, где люди будут уверены, что они находятся в безопасности и не причинят вреда окружающим», – заявил Аль-Хатер.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп чемпионата мира можно посмотреть по ссылке.