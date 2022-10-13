В Катаре откроют спецзоны для протрезвления болельщиков на время ЧМ-2022

Гендиректор оргкомитета ЧМ-2022 Нассер Аль-Хатер рассказал, как в Катаре будут бороться с пьяными фанатами.

По его словам, в стране откроют специальные зоны для протрезвления.

«Есть планы помогать людям протрезветь, если они чрезмерно выпили. Это будут места, где люди будут уверены, что они находятся в безопасности и не причинят вреда окружающим», – заявил Аль-Хатер.