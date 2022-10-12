«Это мазохизм». Канчельскис – о просмотре матчей РПЛ

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис назвал мазохизмом просмотр игр чемпионата России.

«Просмотр матчей РПЛ – своего рода мазохизм. Играют плоховато, скорости нет вообще. Особенно тяжело смотреть матчи РПЛ после Лиги чемпионов – небо и земля по уровню игры.

Но я наш чемпионат все равно люблю и буду его смотреть, никакого другого у нас нет», – сказал Канчельскис.