«Это мазохизм». Канчельскис – о просмотре матчей РПЛ

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис назвал мазохизмом просмотр игр чемпионата России.
«Просмотр матчей РПЛ – своего рода мазохизм. Играют плоховато, скорости нет вообще. Особенно тяжело смотреть матчи РПЛ после Лиги чемпионов – небо и земля по уровню игры.
Но я наш чемпионат все равно люблю и буду его смотреть, никакого другого у нас нет», – сказал Канчельскис.
- Игрок выступал в АПЛ, ШПЛ, Серии А.
- В РПЛ лидирует «Зенит».
- Очередной тур стартует в пятницу, 14 октября.
Источник: телеграм-канал Sport24