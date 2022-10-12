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    «Это мазохизм». Канчельскис – о просмотре матчей РПЛ

    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис назвал мазохизмом просмотр игр чемпионата России.

    «Просмотр матчей РПЛ – своего рода мазохизм. Играют плоховато, скорости нет вообще. Особенно тяжело смотреть матчи РПЛ после Лиги чемпионов – небо и земля по уровню игры.

    Но я наш чемпионат все равно люблю и буду его смотреть, никакого другого у нас нет», – сказал Канчельскис.

    • Игрок выступал в АПЛ, ШПЛ, Серии А.
    • В РПЛ лидирует «Зенит».
    • Очередной тур стартует в пятницу, 14 октября.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11752

      Алексей З 7 секунд назад

      Мазохист тот кто задаёт вопросы этому персонажу.
      Ведь ничего доброго и положительного о ком-либо он не говорит.
      Хочешь "грязи" , спроси у Канчельскиса.

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      Рейтинг: +17380

      Cleaner 59 минут назад

      Украинский англичанин плохо о нашем чемпионате сказал? А чего еще ждать от гражданина недружественной Англии...(((

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      Рейтинг: +7588

      nik55 1 час назад

      Канчельскис--Мостовой-----вас никто не приглашает потому что вы тупые---вы как две шавки все время скулите

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      Рейтинг: +17380

      Cleaner > nik55 55 минут назад

      Ребята, Александр Мостовой - гражданин ПОРТУГАЛИИ. Андрей Канчельскис - гражданин ВЕЛИКОБРИТАНИИ. Вы чего от них ждете? Того, что они Россию хвалить будут? Нет, они ее только хаить могут...(((

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      Рейтинг: -14

      dragoff 2 часа назад

      По сути, Канчельскис признался, что он - мазохист))) Хотя, на самом деле, слушать его - это тоже отдельная форма мазохизма...

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