Карпин обматерил игроков «Ростова» после победы над «Краснодаром»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал об общении с футболистами своей команды после выигранного матча 12-го тура РПЛ против «Краснодара».

– Что сказали ребятам после матча?

– Поздравил с победой, сказал, что мужики, с 0:2 отыгрались, проявили характер. Ну, и обозвал их нехорошими словами.

– Не будете цитировать?

– Не могу, матом нельзя ругаться.