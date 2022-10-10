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    Карпин обматерил игроков «Ростова» после победы над «Краснодаром»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал об общении с футболистами своей команды после выигранного матча 12-го тура РПЛ против «Краснодара».

    – Что сказали ребятам после матча?

    – Поздравил с победой, сказал, что мужики, с 0:2 отыгрались, проявили характер. Ну, и обозвал их нехорошими словами.

    – Не будете цитировать?

    – Не могу, матом нельзя ругаться.

    • «Ростов» обыграл «Краснодар» со счетом 3:2.
    • Ростовчане пропустили 2 гола в 1-м тайме и забили 3 мяча после перерыва.
    • Команда Карпина поднялась на 2-е место в таблице РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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