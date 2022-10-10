Карпин обматерил игроков «Ростова» после победы над «Краснодаром»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал об общении с футболистами своей команды после выигранного матча 12-го тура РПЛ против «Краснодара».
– Что сказали ребятам после матча?
– Поздравил с победой, сказал, что мужики, с 0:2 отыгрались, проявили характер. Ну, и обозвал их нехорошими словами.
– Не будете цитировать?
– Не могу, матом нельзя ругаться.
- «Ростов» обыграл «Краснодар» со счетом 3:2.
- Ростовчане пропустили 2 гола в 1-м тайме и забили 3 мяча после перерыва.
- Команда Карпина поднялась на 2-е место в таблице РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»