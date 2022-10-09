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    Карпин рассказал, за счет чего «Ростов» победил «Краснодар», проигрывая 0:2

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:2).

    Ростовчане проигрывали со счетом 0:2 после первого тайма. Благодаря этой победе команда вышла на второе место в РПЛ.

    – За счет чего удалось перевернуть ход встречи?

    – За счет игры. В первом тайме мы пропустили быстрый гол, который вылился на всех, как ушат холодной воды. Мы не готовились к тому, что начнем матч при счете 0:1. Потом пришли в себя, создали моменты, но не забили. А во втором тайме играли так же, но забили.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.10.2022 22:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3807

      Питерский князь 1 час назад

      Я говорил, что Ростов будет вторым!
      :)))

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      Рейтинг: +17362

      Cleaner 1 час назад

      Только благодаря тренерскому гению Валеры!..)

      0
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