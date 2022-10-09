Карпин рассказал, за счет чего «Ростов» победил «Краснодар», проигрывая 0:2

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:2).

Ростовчане проигрывали со счетом 0:2 после первого тайма. Благодаря этой победе команда вышла на второе место в РПЛ.

– За счет чего удалось перевернуть ход встречи?

– За счет игры. В первом тайме мы пропустили быстрый гол, который вылился на всех, как ушат холодной воды. Мы не готовились к тому, что начнем матч при счете 0:1. Потом пришли в себя, создали моменты, но не забили. А во втором тайме играли так же, но забили.