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  • Жеребьевка отбора Евро-2024. Италия, Англия и Украина сыграют в одной группе, Нидерланды – с Францией

Жеребьевка отбора Евро-2024. Италия, Англия и Украина сыграют в одной группе, Нидерланды – с Францией

9 октября 2022, 13:51
14

УЕФА провел жеребьевку отборочного цикла Евро-2024. Группы выглядят следующим образом.

  • Группа A: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.
  • Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар.
  • Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.
  • Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия.
  • Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдова.
  • Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония.
  • Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва.
  • Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино.
  • Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Белоруссия, Андорра.
  • Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.

Отбор пройдет с 23 марта 2023 года по 26 марта 2024. Основной турнир пройдет в июне-июле 2024 года в Германии.

Источник: Бомбардир.ру
Европа
Комментарии (14)
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Красногорск_Фан
1665314338
Зачем на российском сайте информация о том где будет играть украина? Это новость для украинских сайтов. То украина, то собак пинают, то про лесбиянок. Контент надо улучшать !
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Romeo 123
1665317825
Италия Англия Украина группа смерти
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фанат джигурды
1665320790
Группы E, G, H, I, J получились непредсказуемыми.
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talgatnurzhanov2006
1665321341
Где Russia суки
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Skull_Boy
1665321828
10 групп по две путевки + еще 4 с 3х мест и шансы у хохлов на выход хорошие, и самая интересная группа Н, где за путевки формально будут биться 4 команды - Дания, финны, Словения и Сев. Ирландия
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