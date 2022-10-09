Жеребьевка отбора Евро-2024. Италия, Англия и Украина сыграют в одной группе, Нидерланды – с Францией

УЕФА провел жеребьевку отборочного цикла Евро-2024. Группы выглядят следующим образом.

Группа A : Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.

: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр. Группа B : Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар.

: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар. Группа C : Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.

: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта. Группа D : Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия.

: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия. Группа E : Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдова.

: Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдова. Группа F : Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония.

: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония. Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва.

Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва. Группа H : Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино.

: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино. Группа I : Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Белоруссия, Андорра.

: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Белоруссия, Андорра. Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.

Отбор пройдет с 23 марта 2023 года по 26 марта 2024. Основной турнир пройдет в июне-июле 2024 года в Германии.