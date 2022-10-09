Жеребьевка отбора Евро-2024. Италия, Англия и Украина сыграют в одной группе, Нидерланды – с Францией

УЕФА провел жеребьевку отборочного цикла Евро-2024. Группы выглядят следующим образом.
- Группа A: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.
- Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар.
- Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.
- Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия.
- Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдова.
- Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония.
- Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва.
- Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино.
- Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Белоруссия, Андорра.
- Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.
Отбор пройдет с 23 марта 2023 года по 26 марта 2024. Основной турнир пройдет в июне-июле 2024 года в Германии.
Источник: Бомбардир.ру