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    Жеребьевка отбора Евро-2024. Италия, Англия и Украина сыграют в одной группе, Нидерланды – с Францией

    УЕФА провел жеребьевку отборочного цикла Евро-2024. Группы выглядят следующим образом.

    • Группа A: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.
    • Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар.
    • Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.
    • Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия.
    • Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдова.
    • Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония.
    • Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва.
    • Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино.
    • Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Белоруссия, Андорра.
    • Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.

    Отбор пройдет с 23 марта 2023 года по 26 марта 2024. Основной турнир пройдет в июне-июле 2024 года в Германии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5775

      Красногорск_Фан 42 минуты назад

      Зачем на российском сайте информация о том где будет играть украина? Это новость для украинских сайтов. То украина, то собак пинают, то про лесбиянок. Контент надо улучшать !

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      Рейтинг: +12050

      DeStar > Красногорск_Фан 34 минуты назад

      а причем тут украина
      сайт про футбол
      если в рф футбола не осталось, то может легче закрыть сайт вообще?
      мне вот интересно узнать новость про один из главных турниров по футболу, кто с кем. И кроме украины тут дофига команд

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      Рейтинг: +5775

      Красногорск_Фан > DeStar 29 минут назад

      У тебя видимо и 7 параллельных прямых пересекаются. А я свою страну люблю. И регулярно очно бываю на матчах того что в твоем представлении не существует.для меня клуб за который ты болеешь такое же г как тебе наш. Реал совсем недавно наш клуб ЦСКА и обыгрывал и в ничью играл. И так далее

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      Рейтинг: +5775

      Красногорск_Фан > DeStar 27 минут назад

      Кто с кем - это интересно. Да. Но подсвечивать Украину из всех щелей это лишнее.

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      Рейтинг: +6758

      Semenycch 53 минуты назад

      Не иначе и здесь Украине будут помогать?

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