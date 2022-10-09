«Локомотив» уволил Цорна и Циннбауэра, Малком и Клаудиньо смогут играть за сборную России, «Лацио» интересуется Сазоновым и другие новости дня

«Лацио» интересуется защитником «Динамо» Сазоновым.

Малком и Клаудиньо смогут играть за сборную России (Иван Карпов).

Владельца «Манчестер Сити» подозревают в помощи российским миллиардерам с обходом санкций.

Федотов упрекнул Левникова в неназначенном пенальти в матче с «Динамо».

«Пока будет такое, наш футбол и судьи будут в говне». Главный скаут ЦСКА раскритиковал арбитров за ошибочный офсайд.

Педриньо не забил «Сочи» в пустые ворота с линии вратарской.

«Локомотив» объявил об отставке Циннбауэра и Цорна.

«Локомотив» планирует назначить Талалаева.

75-летний Семин – основной кандидат «Локомотива» на пост тренера. Ротенберг планируется спортивным директором.

Баринов: «Беру ответственность за большую часть поражений «Локомотива» на себя».