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  • «Пока будет такое, наш футбол и судьи будут в говне». Главный скаут ЦСКА раскритиковал арбитров за ошибочный офсайд

«Пока будет такое, наш футбол и судьи будут в говне». Главный скаут ЦСКА раскритиковал арбитров за ошибочный офсайд

8 октября 2022, 19:36
8

Глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян недоволен работой арбитров в матче 12-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1). По его мнению, они ошибочно зафиксировали офсайд у футболиста ЦСКА в первом тайме.

После этого ошибочного офсайда «Динамо» сравняло счет.

«Пока такое будет длиться, наш футбол и судьи будут в говне», – написал Мовсесьян в социальной сети.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо
Комментарии (8)
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моэм
1665249386
Да везде судьи одинаковы , только что смотрел Милан - Юве , судья явно подсуживал Милану ...атаку Юве защитник валит напа рывком за шею , а гол Милан забил после того как нап милана отбирая мяч так засадил Куадрадо что у того ноги взлетели выше плеч , а судья и это решил "не увидеть" ...после этого 2 тайм смотреть не стал , кому нужен такой под...** ?
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Lilipyt
1665257616
Нытики! Один момент, который ни на, что не влияет. Что мешало забить во втором тайме?! Динамо начал атаку со своей половины поля и футболисты ЦСКА все были на своей половине. Тут лучше спросить как так получилось, что вы пропустили. Да и пропустили только по своей вине.
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paracetamol
1665257805
Пеналь в пользу коней не поставили, вот и разбушевался!
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Томик
1665264101
ЦСКА трижды подавал угловой, которого вообще не было. Ещё и желтую игроку "Динамо" показали за этот же момент. Про это бы пукнул, что ли...
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нейтральныйкакникто
1665302825
Пока будет такое , что в проигрыше виноваты судьи, наш футбол , тренера и футболёры будут в говне. Классная позиция -мы выиграли, мы молодцы , а если мы проиграли , то судьи- козлы виноваты
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