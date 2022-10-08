«Пока будет такое, наш футбол и судьи будут в говне». Главный скаут ЦСКА раскритиковал арбитров за ошибочный офсайд

Глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян недоволен работой арбитров в матче 12-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1). По его мнению, они ошибочно зафиксировали офсайд у футболиста ЦСКА в первом тайме.
После этого ошибочного офсайда «Динамо» сравняло счет.
«Пока такое будет длиться, наш футбол и судьи будут в говне», – написал Мовсесьян в социальной сети.
- Матч в поле обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.
- ЦСКА идет в РПЛ 2-м.
- «Динамо» занимает 8-ю строчку.
Источник: Бомбардир.ру