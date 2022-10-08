Малком и Клаудиньо смогут играть за сборную России (Иван Карпов)

Инсайдер Иван Карпов рассказал, получат ли бразильские легионеры «Зенита» Малком и Клаудиньо возможность выступать за сборную России в случае получения гражданства РФ.

«Малком и Клаудиньо из «Зенита» могут выступать за сборную России! В случае ускоренного получения гражданства РФ. Это возможно и уже реализуется.

Олимпийский футбольный турнир в Токио проходил не под эгидой ФИФА. Так что возраст пацанов (24 года на тот момент) – не играет роли.

Гражданство при ускоренном темпе можно получить после года проживания в РФ.

Что касается правила ФИФА про пять лет – его можно обойти, если футбольная федерация Бразилии сделает соответствующий запрос.

По моей информации, так и будет. Короче, с черного хода всe порешают», – написал Карпов в своем телеграм-канале.