Малком и Клаудиньо смогут играть за сборную России (Иван Карпов)

Распродажа качественных реплик брендовых кроссовок (все по 1390 РУБ.)!!! ---- https://lk.tc/5TAjK
Инсайдер Иван Карпов рассказал, получат ли бразильские легионеры «Зенита» Малком и Клаудиньо возможность выступать за сборную России в случае получения гражданства РФ.
«Малком и Клаудиньо из «Зенита» могут выступать за сборную России! В случае ускоренного получения гражданства РФ. Это возможно и уже реализуется.
Олимпийский футбольный турнир в Токио проходил не под эгидой ФИФА. Так что возраст пацанов (24 года на тот момент) – не играет роли.
Гражданство при ускоренном темпе можно получить после года проживания в РФ.
Что касается правила ФИФА про пять лет – его можно обойти, если футбольная федерация Бразилии сделает соответствующий запрос.
По моей информации, так и будет. Короче, с черного хода всe порешают», – написал Карпов в своем телеграм-канале.
- Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
- Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.