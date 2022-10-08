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    Малком и Клаудиньо смогут играть за сборную России (Иван Карпов)

    Инсайдер Иван Карпов рассказал, получат ли бразильские легионеры «Зенита» Малком и Клаудиньо возможность выступать за сборную России в случае получения гражданства РФ.

    «Малком и Клаудиньо из «Зенита» могут выступать за сборную России! В случае ускоренного получения гражданства РФ. Это возможно и уже реализуется.

    Олимпийский футбольный турнир в Токио проходил не под эгидой ФИФА. Так что возраст пацанов (24 года на тот момент) – не играет роли.

    Гражданство при ускоренном темпе можно получить после года проживания в РФ.

    Что касается правила ФИФА про пять лет – его можно обойти, если футбольная федерация Бразилии сделает соответствующий запрос.

    По моей информации, так и будет. Короче, с черного хода всe порешают», – написал Карпов в своем телеграм-канале.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 12:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      viawnsiz 1 час назад

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      Рейтинг: +7567

      nik55 2 часа назад

      они не нужны в сборной

      0
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      Рейтинг: +2617

      BlackMurder 2 часа назад

      Они всегда мечтали играть с киргизами, узбеками и другой нечистью! А по факту оба днари, как и весь футбол рашки, это дерьмо в Европе нафиг никому не нужно, а в Рашке это боги, имбицилы

      0
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      Рейтинг: +5712

      Красногорск_Фан > BlackMurder 2 часа назад

      282 статья УК РФ в чистом виде. админы ау! Вы работаете ?

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      Рейтинг: +583

      Врундель 2 часа назад

      Всё помешают с черного хода...все что нужно знать о нашем РФС..
      Смогут играть ...а против кого?

      0
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      Рейтинг: +17177

      paracetamol 3 часа назад

      Реальное усиление сборной, а то какие-то недоношенные Глушенковы с Комличенками...!

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      Рейтинг: +5712

      Красногорск_Фан 3 часа назад

      Мешкали пацаны когда у нас ЧМ был в 18-м. Вот тогда пригодились бы вместо смолова. До финала бы дошли. А теперь менять гражданство чтобы сыграть с киргизами. Это сильно )))

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