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  • Бундеслига. «Боруссия» Д на 95-й минуте вырвала ничью против «Баварии» (2:2)

Бундеслига. «Боруссия» Д на 95-й минуте вырвала ничью против «Баварии» (2:2)

8 октября 2022, 21:26
4

«Бавария» в девятом туре Бундеслиги не удержала победу против дортмундской «Боруссии». Баварцы вели в два мяча.

Ассистентским дублем у «Баварии» отметился полузащитник Джамал Мусиала.

Голом и ассистом у «Боруссии» отметился форвард Антони Модест, вышедший на замену.

С 90-й минуты «Бавария» была в меньшинстве после удаления Кингсли Комана.

Команды делят третье-четвертое место в таблице.

Германия. Бундеслига. 9-й тур

Боруссия Д – Бавария – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Горецка, 33; 0:2 – Сане, 53; 1:2 – Мукоко, 74; 2:2 – Модест, 90+5.

Удаления: нет – Коман, 90 (вторая ж.к.).

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Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Боруссия Д Бавария
Комментарии (4)
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teodogat
1665259116
Как не умели в Баварии играть по счету, так до сих пор и не умеют
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zigbert
1665300085
Молодцы что добились хотя бы ничьей. Бавария обычно начинает чемпионат с раскачки. Как то будет на этот раз?
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