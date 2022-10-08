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    Бундеслига. «Боруссия» Д на 95-й минуте вырвала ничью против «Баварии» (2:2)

    «Бавария» в девятом туре Бундеслиги не удержала победу против дортмундской «Боруссии». Баварцы вели в два мяча.

    Ассистентским дублем у «Баварии» отметился полузащитник Джамал Мусиала.

    Голом и ассистом у «Боруссии» отметился форвард Антони Модест, вышедший на замену.

    С 90-й минуты «Бавария» была в меньшинстве после удаления Кингсли Комана.

    Команды делят третье-четвертое место в таблице.

    Германия. Бундеслига. 9-й тур

    Боруссия Д – Бавария – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Горецка, 33; 0:2 – Сане, 53; 1:2 – Мукоко, 74; 2:2 – Модест, 90+5.

    Удаления: нет – Коман, 90 (вторая ж.к.).

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +159

      teodogat 9 минут назад

      Как не умели в Баварии играть по счету, так до сих пор и не умеют

      0
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      Рейтинг: +1169

      Сделаны из Дерева 1 час назад

      Жаль 3 не забил Дортмунд

      1
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      Рейтинг: +487

      borusse 1 час назад

      просто огонь

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