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    Аршавин: «Смолов тормозит игру «Динамо»

    Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о влиянии нападающего Федора Смолова на игру «Динамо».

    «Мне Федя всегда нравился и сейчас тоже нравится. Он технично оснащенный и сильный футболист. У него шесть голов, но мы же восхищаемся Чаловым, который забил семь голов.

    Но мне кажется, что для этого «Динамо» он тормозит игру. Потому что он все‑таки уже не такой мобильный.

    Да, в эпизодах, когда мяч к нему приходит – он разбирается, правильно играет. Но «Динамо», возможно, впереди нужна мобильность, бесшабашность и скорость, которую дает Тюкавин.

    Зимой, пока не купили Федю, тройка Тюкавин ‑ Захарян ‑ Макаров работала в унисон и на скорости.

    Даже сейчас, когда Федя болел или был дисквалифицирован и «Динамо» играло с «Уралом», футболисты из «Динамо‑2» лучше друг друга ощущали, и командные взаимодействия тоже были лучше», – считает Аршавин.

    • Смолову зимой исполнится 33 года.
    • В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 11 матчах.
    • Контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2024-го.

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    Источник: «Матч ТВ»

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