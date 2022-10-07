Черчесов назвал справедливым разгром «Ференцвароша» в Белграде

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал разгромное поражение от «Црвены Звезды» (1:4) в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Это футбол, поражения – его часть. Мы справедливо проиграли в Белграде. Игра проходила хорошо до гола соперника, но пенальти сломал все. Этого не должно происходить, но, опять же, это футбол.

Я не могу выделить ни одного пункта, которым бы я был доволен. Исходя из сегодняшней игры, мы должны прибавлять во всем.

Что действительно удивило в сегодняшней игре, так это то, что мы перестали играть после 0:1. На таком уровне каждая игра подразумевает пропущенный гол, мы не должны останавливаться после этого, мы должны продолжать играть как команда.

В игре «Црвены Звезды» не было ничего удивительного для нас, мы хорошо знаем их игру, но на этот раз дали им слишком много пространства. На таком уровне за такое наказывают», – цитирует Черчесова пресс-служба клуба.