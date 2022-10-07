Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Черчесов назвал справедливым разгром «Ференцвароша» в Белграде

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал разгромное поражение от «Црвены Звезды» (1:4) в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

    «Это футбол, поражения – его часть. Мы справедливо проиграли в Белграде. Игра проходила хорошо до гола соперника, но пенальти сломал все. Этого не должно происходить, но, опять же, это футбол.

    Я не могу выделить ни одного пункта, которым бы я был доволен. Исходя из сегодняшней игры, мы должны прибавлять во всем.

    Что действительно удивило в сегодняшней игре, так это то, что мы перестали играть после 0:1. На таком уровне каждая игра подразумевает пропущенный гол, мы не должны останавливаться после этого, мы должны продолжать играть как команда.

    В игре «Црвены Звезды» не было ничего удивительного для нас, мы хорошо знаем их игру, но на этот раз дали им слишком много пространства. На таком уровне за такое наказывают», – цитирует Черчесова пресс-служба клуба.

    • Венгры уступили со счетом 1:4.
    • Команда впервые под руководством российского специалиста потерпела 2 поражения подряд.

    Новости по теме
    Черчесов прокомментировал разгромное поражение «Ференцвароша» от «Црвены Звезды» в ЛЕ
    «Ференцварош» впервые при Черчесове потерпел два поражения подряд
    Маурисио: «Черчесов – «плохой парень». С ним лишнего себе не позволишь»
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:37
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7564

      nik55 2 часа назад

      эйфория закончилась

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11