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    Канчельскис: «Болельщики «Спартака» – самые терпеливые люди в России»

    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис охарактеризовал фанатов «Спартака».

    «Болельщики «Спартака» – самые терпеливые люди в России. Это факт. Но им нужно отдать должное и поблагодарить – респект и уважуха!

    Больше всего людей в нашей стране болеют за красно-белых, это наши реалии, как бы не относились к «Спартаку».

    Могу сказать, что фанаты этого клуба заслуживают большого, но с этим ничего не поделать. Дай бог им здоровья!

    Когда «Спартак» станет чемпионом? Довольно неловко отвечать на этот вопрос, кажется, что сложно угадать.

    Уверен, что болельщикам «Спартака» придется ждать еще минимум семь лет до следующего чемпионства», – сказал Канчельскис.

    • В последний раз «Спартак» выигрывал РПЛ в 2017 году.
    • В прошлом сезоне команда финишировала 10-й в чемпионате.
    • Сейчас москвичи идут на 4-м месте в Премьер-лиге после 11 туров.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.10.2022 23:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +577

      ScarlettOgusania 58 минут назад

      Канчельскис что-то знает, или газпрем уйдёт от зины, или Миллер через 7 лет...

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      Рейтинг: +2381

      fakeid 1 час назад

      терпилы, в общем.

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