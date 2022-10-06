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    «Недоброжелатели распространяют в СМИ какую-то белиберду». Терюшков – о долгах в «Химках»

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков дал понять, что слухи о финансовых проблемах клуба преувеличены.

    – Долгов-то как таковых у нас не было и нет, есть небольшая задолженность, связанная с переоформлением права цифровой подписи, до 10 октября все оформим.

    – До 10 октября все футболисты зарплату получат?

    – Конечно! Я вообще не понимаю, откуда такая тема возникла. Кто-то ее запустил. Ни у кого вообще никаких проблем с этим нет, если честно.

    – По нашей информации, некоторым футболистам пришлось занимать деньги. У вас взаймы игроки не просили?

    – Нет, конечно. Там задолженность один месяц, никаких проблем.

    – То есть речь не про 300 миллионов?

    – Нет, конечно. Сколько? Я не знаю, сколько у нас месячный фонд оплаты труда составляет.

    – Два химкинских легионера сильно переживают из-за задержки? Гбане не перешел на лапшу быстрого приготовления?

    – Нет ни у кого вообще никаких переживаний. В каждом клубе, думаю, есть похлеще задержки.

    Просто есть, видимо, какие-то недоброжелатели, которые распространяют в СМИ какую-то белиберду.

    • «Химки» набрали 8 очков в 11 турах РПЛ.
    • Команда идет на 14‑м месте в таблице лиги (зона стыков).

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    Источник: «РБ Спорт»

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