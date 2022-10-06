«Недоброжелатели распространяют в СМИ какую-то белиберду». Терюшков – о долгах в «Химках»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков дал понять, что слухи о финансовых проблемах клуба преувеличены.

– Долгов-то как таковых у нас не было и нет, есть небольшая задолженность, связанная с переоформлением права цифровой подписи, до 10 октября все оформим.

– До 10 октября все футболисты зарплату получат?

– Конечно! Я вообще не понимаю, откуда такая тема возникла. Кто-то ее запустил. Ни у кого вообще никаких проблем с этим нет, если честно.

– По нашей информации, некоторым футболистам пришлось занимать деньги. У вас взаймы игроки не просили?

– Нет, конечно. Там задолженность один месяц, никаких проблем.

– То есть речь не про 300 миллионов?

– Нет, конечно. Сколько? Я не знаю, сколько у нас месячный фонд оплаты труда составляет.

– Два химкинских легионера сильно переживают из-за задержки? Гбане не перешел на лапшу быстрого приготовления?

– Нет ни у кого вообще никаких переживаний. В каждом клубе, думаю, есть похлеще задержки.

Просто есть, видимо, какие-то недоброжелатели, которые распространяют в СМИ какую-то белиберду.