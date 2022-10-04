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    «Это непросто, процесс небыстрый». Президент ФНЛ – об интеграции крымских клубов

    Новый президент ФНЛ Наиль Измайлов высказался о ситуации с включением команд из Крыма в систему соревнований РФС.

    – Вы возглавляли рабочую группу по интеграции крымских клубов в российский футбол. Обсуждался этот вопрос на сегодняшнем мероприятии? Насколько это реально реализовать безболезненно, учитывая, что УЕФА не позволит это сделать?

    – Это еще один момент, который не позволяет сейчас принять однозначного решения.

    Экспертная комиссия создана в рамках ФНЛ, у нее в четверг запланирована конференция с руководителями крымского футбольного союза, федерации футбола Крыма и федерации футбола Севастополя.

    У меня уже были разговоры с представителями правительства и губернаторами. Сделав видеоконференцию по лицензированию, дальше мы обменяемся документами и получим информацию от федерации и клубов.

    Дальше будем проводит аудит, проводить консультации по вопросам интеграции. Процесс небыстрый, это непросто.

    Потребуется изменение формата, определение финансирования, определение правил игры и много чего еще.

    • Сообщалось, что только 2-3 клуба из Крыма смогут успешно пройти лицензирование.
    • Это симферопольская «Таврия», «Севастополь» и ялтинский «Pубин».

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    Источник: «Матч ТВ»

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