«Это непросто, процесс небыстрый». Президент ФНЛ – об интеграции крымских клубов

Новый президент ФНЛ Наиль Измайлов высказался о ситуации с включением команд из Крыма в систему соревнований РФС.
– Вы возглавляли рабочую группу по интеграции крымских клубов в российский футбол. Обсуждался этот вопрос на сегодняшнем мероприятии? Насколько это реально реализовать безболезненно, учитывая, что УЕФА не позволит это сделать?
– Это еще один момент, который не позволяет сейчас принять однозначного решения.
Экспертная комиссия создана в рамках ФНЛ, у нее в четверг запланирована конференция с руководителями крымского футбольного союза, федерации футбола Крыма и федерации футбола Севастополя.
У меня уже были разговоры с представителями правительства и губернаторами. Сделав видеоконференцию по лицензированию, дальше мы обменяемся документами и получим информацию от федерации и клубов.
Дальше будем проводит аудит, проводить консультации по вопросам интеграции. Процесс небыстрый, это непросто.
Потребуется изменение формата, определение финансирования, определение правил игры и много чего еще.
- Сообщалось, что только 2-3 клуба из Крыма смогут успешно пройти лицензирование.
- Это симферопольская «Таврия», «Севастополь» и ялтинский «Pубин».