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    Шишкин: «Спартаку» пока фартит. Нужно этим пользоваться»

    Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился ожиданиями от матча столичного клуба с «Крыльями Советов».

    — Впереди у «Спартака» домашний матч с «Крыльями Советов», чего от него ждете?

    «Спартак», конечно, будет в этой игре фаворитом, и у команды есть очень хороший шанс неплохо закончить первую часть чемпионата перед зимней паузой – пока все хорошо идет, пока фартит, пока игроки находятся в хорошей форме.

    Нужно этим пользоваться, нельзя давать слабину. Думаю, тренерский штаб это прекрасно понимает.

    • «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 7 очков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1576

      alefreddy 9 минут назад

      фартит потому что тренер нормальный и никто его не дергает

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      Рейтинг: +11664

      Алексей З 1 час назад

      Что значит фартит ?
      Всё что добыл , всё по делу с очень неплохой игрой.
      По игре проиграл только Зениту, Динамо и Ростову из-за грубейших индивидуальных ошибок ( Умяров и Рыбус ).

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      Рейтинг: +32920

      oyabun 2 часа назад

      Фарт тут вообще ни при чем. Просто тренер и игроки работают в правильном направлении.

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