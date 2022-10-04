Шишкин: «Спартаку» пока фартит. Нужно этим пользоваться»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился ожиданиями от матча столичного клуба с «Крыльями Советов».

— Впереди у «Спартака» домашний матч с «Крыльями Советов», чего от него ждете?

— «Спартак», конечно, будет в этой игре фаворитом, и у команды есть очень хороший шанс неплохо закончить первую часть чемпионата перед зимней паузой – пока все хорошо идет, пока фартит, пока игроки находятся в хорошей форме.

Нужно этим пользоваться, нельзя давать слабину. Думаю, тренерский штаб это прекрасно понимает.