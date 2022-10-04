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  • Пеле выразил соболезнования в связи с трагедией на матче в Индонезии

Пеле выразил соболезнования в связи с трагедией на матче в Индонезии

4 октября 2022, 08:35

Бывший футболист сборной Бразилии Пеле прокомментировал смертельную давку на матче 11-го тура чемпионата Индонезии между «Аремой» и «Персебаей» (2:3)

«В эти выходные мы стали свидетелями одной из величайших катастроф в истории футбола. Желаю мира и любви всему народу Индонезии.

Насилие не подходит спорту. Никакая боль от поражения не должна позволять нам забывать о любви к ближнему. Спорт всегда должен быть актом любви», — написал Пеле в соцсети.

  • Игра завершилась смертельной давкой.
  • Погибли 174 человека.
  • Трагедия стала следствием стычек с полицией. Против фанатов применялись гранаты со слезоточивым газом.

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Источник: Бомбардир.ру
Весь мир Пеле
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