Пеле выразил соболезнования в связи с трагедией на матче в Индонезии

Бывший футболист сборной Бразилии Пеле прокомментировал смертельную давку на матче 11-го тура чемпионата Индонезии между «Аремой» и «Персебаей» (2:3)

«В эти выходные мы стали свидетелями одной из величайших катастроф в истории футбола. Желаю мира и любви всему народу Индонезии.

Насилие не подходит спорту. Никакая боль от поражения не должна позволять нам забывать о любви к ближнему. Спорт всегда должен быть актом любви», — написал Пеле в соцсети.