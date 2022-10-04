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    Пеле выразил соболезнования в связи с трагедией на матче в Индонезии

    Бывший футболист сборной Бразилии Пеле прокомментировал смертельную давку на матче 11-го тура чемпионата Индонезии между «Аремой» и «Персебаей» (2:3)

    «В эти выходные мы стали свидетелями одной из величайших катастроф в истории футбола. Желаю мира и любви всему народу Индонезии.

    Насилие не подходит спорту. Никакая боль от поражения не должна позволять нам забывать о любви к ближнему. Спорт всегда должен быть актом любви», — написал Пеле в соцсети.

    • Игра завершилась смертельной давкой.
    • Погибли 174 человека.
    • Трагедия стала следствием стычек с полицией. Против фанатов применялись гранаты со слезоточивым газом.

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    Источник: Бомбардир.ру

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