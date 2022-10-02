В Индонезии полиция разгоняла фанатов слезоточивым газом. Из-за давки погибли 174 человека

1 октября в индонезийской лиге состоялось дерби: «Арема» на своем поле принимала «Персебаю». Это один из самых напряженных матчей в чемпионате, и соперничество часто сопровождается насилием. Например, в 2019 году после матча прямо рядом со стадионом была массовая драка, в которой участвовали до 150 человек.

Их последний матч привел к большой трагедии.

Что произошло

В последний раз во всех турнирах «Арема» обыгрывала «Персебаю» в 2019 году. Ультрас «Аремы» уже выступали по этому поводу этим летом: «Мы не хотим, чтобы наше вечное соперничество стало поводом для очередного расстройство». Поэтому к матчу от 1 октября было особо пристальное внимание.

Но «Арема» проиграла – и это не понравилось фанатам, которые выбежали на поле сразу после финального свистка. В официальном заявлении «Аремы» говорится, что охрана сразу же увела игроков в подтрибунку и закрыла вход от фанатов. Но индонезийские медиа пишут, что в момент, когда толпа уже прорвалась на поле, от «Аремы» и «Персебаи» на поле было минимум по два игрока – они в разборках не пострадали.

Со стороны «Персебаи» тоже выскочили несколько десятков фанатов, которые поучаствовали в драке. Но она растянулась на небольшое время, потому что вмешалась полиция. Полиция спровоцировала дополнительную агрессию со стороны фанатов.

Сначала полиция пробовала успокоить фанатов, но те не слушались и атаковали ее. Тогда полиция применила слезоточивый газ для разгона. Фанаты запаниковали и побежали назад. Из-за паники возникла давка, которая и привела к трагедии. Вот что об этом известно:

• Reuters пишет, что это одна из крупнейших трагедий на стадионах во всей истории футбола.

• Множество агентств отмечают, что именно применение полицией слезоточивого газа спровоцировало панику и давку.

• Первоначально врачи говорили о нескольких десятков погибших в давке и сотне пострадавших. Позже это число возросло. The Guardian, ссылаясь на полицию, пишет, что погибли 174 человека. По словам начальника полиции Восточной Явы Нико Афинты, в самой давке погибли 34 человека – остальные скончались в машинах скорой помощи на пути в больницу.

• Reuters и другие авторитетные источники пишут, что число пострадавших выросло до 180 человек.

Что говорят официальные лица

Во-первых, клубы через свои медиа выразили соболезнования семьям погибшим. К ним присоединилась лига.

Во-вторых, полиция подтвердила, что в результате столкновений погибли два ее сотрудника.

В-третьих, Федерация футбола Индонезии приостановила сезон на неделю. Она же запретила «Ареме» проводить домашние матчи на своем стадионе до конца сезона.

В-четвертых, глава одной больницы, куда доставляли пострадавших фанатов, в интервью местному каналу сказал, что один из погибших был 5-летний ребенок.

Трагедия на стадионе вернула властей к теме о закрытых трибунах

Министр безопасности Индонезии Махфуд М.Д заявил, что число фанатов, пришедших на дерби, превысило допустимую вместительность стадиона. Министр здравоохранения Маланг Ридженси Виянто Виджойо заявил: «Фанаты погибли из-за хаоса, давки и удушья». Министр спорта и молодежи Индонезии Зайнудин Амали сказал:

«Это прискорбный инцидент, он портит наш футбол. Мы тщательно оценим организацию матча и посещаемость болельщиков. Вернемся ли мы к запрету болельщикам посещать матчи? Вот это мы и обсудим».

Амали во время своего брифинга отмечал, что власти обдумывают, как сделать фанатскую культуру безопаснее – это далеко не первый матч, во время которого пострадали люди. По его словам, Федерация футбола страны рекомендовала «Ареме» не продавать билеты на гостевую трибуну (потому что это точно спровоцировало бы столкновения), но клуб отказался от этих рекомендаций.

Амали отмечал, что беспорядки продолжились и после матча: фанаты устраивали потасовки с полицией и жгли автомобили.

Текст: Илья Егоров

Фото: XinHua/Global Look Press