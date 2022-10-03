«Зенит» во всех компонентах сильнее остальных». Аршавин – о конкуренции в РПЛ

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин считает, что у петербургской команды нет реальных конкурентов в борьбе за чемпионство.
«Ростов» в первом тайме делал, что хотел, разыгрывал мяч. Повлияла на игру замена, когда выпустили Кузяева.
Несмотря на невысокий темп игры, футболисты «Ростова» устали, стал сказываться класс, который у «Зенита» выше. Он и его реализовал.
«Зенит» во всех компонентах сильнее остальных. Хотя болельщики «Спартака» могут быть не согласны.
Проиграть чемпионство «Зенит» может только сам себе», – заявил Аршавин.
- В воскресенье «Зенит» дома победил «Ростов» – 3:1.
- Команда набрала 29 очков в 11 турах РПЛ.
- Отрыв от идущего вторым ЦСКА – 6 баллов.
Источник: «Матч ТВ»