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    «Зенит» во всех компонентах сильнее остальных». Аршавин – о конкуренции в РПЛ

    Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин считает, что у петербургской команды нет реальных конкурентов в борьбе за чемпионство.

    «Ростов» в первом тайме делал, что хотел, разыгрывал мяч. Повлияла на игру замена, когда выпустили Кузяева.

    Несмотря на невысокий темп игры, футболисты «Ростова» устали, стал сказываться класс, который у «Зенита» выше. Он и его реализовал.

    «Зенит» во всех компонентах сильнее остальных. Хотя болельщики «Спартака» могут быть не согласны.

    Проиграть чемпионство «Зенит» может только сам себе», – заявил Аршавин.

    • В воскресенье «Зенит» дома победил «Ростов» – 3:1.
    • Команда набрала 29 очков в 11 турах РПЛ.
    • Отрыв от идущего вторым ЦСКА – 6 баллов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2504

      Ruryu 30 минут назад

      Два проигрыша и нет преимущества. Зачем, раньше времени,корону надевать? Было бы понятно,если уже 20-22 тура прошло. А пока рано вещать о суперкоманде....

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      Рейтинг: +15730

      NewLife 1 час назад

      Как я люблю твои прогнозы, Андрюша, потому что они никогда не сбываются))

      1
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      Рейтинг: +11639

      Алексей З 1 час назад

      С этим не поспоришь , достаточно посмотреть на таблицу.
      +7 конечно отыгрывается , но главных конкурентов ( ЦСКА, Спартак) обыграли, где терять не понятно. Если только "бразильский карнавал" начнётся раньше и продлится месяца 3-4.

      0
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      Рейтинг: +7548

      nik55 1 час назад

      чипсоед проснулся

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      Рейтинг: +169

      Эном айс 1 час назад

      А проиграть самим себе- это у нас , как два пальца ..
      Достаточно вспомнить гандикап 14-го года перед ЦСКА в одиннадцать очков, который радостно просражали. И это с Гараем, Халком и Витселем,не говоря уже о других.
      Там вообще было игроков на три состава. Итог известен.
      Лучше не раздувать щёки раньше времени, Андрей Сергеевич. А то опять красными станут.

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      Рейтинг: +1266

      Узб@гоеный 2 часа назад

      У Зенита единственный конкурент это он сам.

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