Карпин поздравил жену с днем рождения и намекнул на сына. Она пообещала постараться

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поздравил в социальной сети жену Дарью с днем рождения.

«С днем рождения, родная. Люблю очень! Даже не знаю, что еще тебе или нам с тобой пожелать. Ну если только «нужен Жорик», – написал Карпин, намекая на зачатие сына, которого планируют назвать Георгием.

«Спасибо, любовь моя! С Жориком постараюсь», – ответила Карпина.