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    Карпин поздравил жену с днем рождения и намекнул на сына. Она пообещала постараться

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поздравил в социальной сети жену Дарью с днем рождения.

    «С днем рождения, родная. Люблю очень! Даже не знаю, что еще тебе или нам с тобой пожелать. Ну если только «нужен Жорик», – написал Карпин, намекая на зачатие сына, которого планируют назвать Георгием.

    «Спасибо, любовь моя! С Жориком постараюсь», – ответила Карпина.

    • 53-летний Карпин и Дарья женаты с 2017 года.
    • Это 3-я супруга Карпина.
    • У пары 2 совместные дочери. Всего у Карпина 5 дочерей.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +15724

      NewLife 10 секунд назад

      Зачем это семейное сюсю на футбольном сайте ?

      0
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      Рейтинг: +5645

      Красногорск_Фан 4 минуты назад

      У крокодилов если холодно яйцам вылупляются в основном мальчики, если жарко девочки. За предсказуемостью это к ним ))) а Валере сегодня успешного матча.

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      Рейтинг: +16930

      ilichkadr > Красногорск_Фан 6 секунд назад

      Предлагаешь Валере ходить голышом, чтобы яйца аж звенели от холода? (с)

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      Рейтинг: +929

      шахта Заполярная 38 минут назад

      Стараться нужно Карпину , а не жене. От сквозняка дети не рождаются.

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