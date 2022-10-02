Карпин поздравил жену с днем рождения и намекнул на сына. Она пообещала постараться

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поздравил в социальной сети жену Дарью с днем рождения.
«С днем рождения, родная. Люблю очень! Даже не знаю, что еще тебе или нам с тобой пожелать. Ну если только «нужен Жорик», – написал Карпин, намекая на зачатие сына, которого планируют назвать Георгием.
«Спасибо, любовь моя! С Жориком постараюсь», – ответила Карпина.
- 53-летний Карпин и Дарья женаты с 2017 года.
- Это 3-я супруга Карпина.
- У пары 2 совместные дочери. Всего у Карпина 5 дочерей.
Источник: Бомбардир.ру