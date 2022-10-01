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    РПЛ. «Оренбург» разгромил «Сочи» и поднялся на восьмое место

    В 11-м туре чемпионата России «Оренбург» дома крупно победил «Сочи» – 4:1.

    Сочинцы с 43-й минуты играли вдесятером – красную карточку получил дебютант Мусса Сиссако.

    Набрав три очка, «Оренбург» поднялся с девятого на восьмое место в таблице РПЛ.

    «Сочи» после поражения остался на шестой строчке.

    Россия. РПЛ. 11-й тур

    Оренбург – Сочи – 4:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Аюпов, 3; 2:0 – Флорентин, 21; 3:0 – Сычевой (с пенальти), 44; 4:0 – Марин (с пенальти), 53; 4:1 – Шипунов, 69.

    «Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Хотулев (Павловец, 62), Гойкович, Стаматов (Печенин, 62), Эктов, Аюпов (Капленко, 71), Марин, Вера, Флорентин (Башич, 62), Сычевой (Мансилья, 71).

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Макарчук, Мещанинов, Сиссако, Нобоа, Цаллагов (Батырев, 82), Жоаозиньо (Юрганов, 47), Мелкадзе (Джорджевич, 46), Сарвели (Шипунов, 46; Кравцов, 79).

    Предупреждения: Стаматов, 29; Сычевой, 31; Хотулев, 51 – Сарвели, 26; Мелкадзе, 27.

    Удаление: нет – Сиссако, 43.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Самый милый момент сезона РПЛ: игрок «Оренбурга» сделал предложение девушке после гола – и она сказала «да»

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:02
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +12044

      DeStar 12 минут назад

      жестко да

      0
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      Рейтинг: +16912

      ilichkadr 13 минут назад

      Неожиданно, но оренбуржцы, прямо скажем- молодца!

      2
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      Рейтинг: +4402

      ААМ 35 минут назад

      Плодотворно подействовала оплеуха от "Зенита". Поздравляю Оренбург!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +136

      Ill Ich 39 минут назад

      Вот что 0:8 животворящий делает! Команда не только не вошла в ступор, а побеждает, и делает это на кураже.

      2
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      Рейтинг: +3788

      Иван Петров 1986 1 час назад

      У газпрома денюжки кончаются.

      0
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      Рейтинг: +4402

      ААМ > Иван Петров 1986 34 минуты назад

      Ванюша, Учи грамоту с денЕжками.

      1
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      Рейтинг: +3788

      Иван Петров 1986 > ААМ 26 минут назад

      А у газпрома денюжки. Понял ?

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      Рейтинг: +13926

      Skull_Boy 1 час назад

      Чистейший договорняк, где один фарм поделился очками с другим

      2
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      Рейтинг: +19967

      derrik2000 1 час назад

      О РАЗГРОМЕ Оренбургом Сочи можно сказать, хоть и несколько высокопарно будет, стихами: "Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик, кто падал и вставал".
      Думаю, что все поняли, что это я о команде "Оренбург".

      2
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      Рейтинг: +6661

      sochi-2013 1 час назад

      Фраера хреновы! Тренеры тоже. Зачем было вратаря менять?
      Кто меняет победный состав????????

      1
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      Рейтинг: +50490

      MaxRnD > sochi-2013 9 минут назад

      Да, увы, Сослан стареет и уже далеко-далеко не тот, что был 6 лет назад в матче с Баварией

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      Рейтинг: +539

      ScarlettOgusania 1 час назад

      Фары немытых сыграли между собой договорняк)

      2
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      Рейтинг: +6661

      sochi-2013 > ScarlettOgusania 1 час назад

      Свинячьего визга только тут не хватало!
      Сколько очков срамтак в прошлом сезоне "немытым" принес?

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