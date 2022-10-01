РПЛ. «Оренбург» разгромил «Сочи» и поднялся на восьмое место

В 11-м туре чемпионата России «Оренбург» дома крупно победил «Сочи» – 4:1.

Сочинцы с 43-й минуты играли вдесятером – красную карточку получил дебютант Мусса Сиссако.

Набрав три очка, «Оренбург» поднялся с девятого на восьмое место в таблице РПЛ.

«Сочи» после поражения остался на шестой строчке.

Россия. РПЛ. 11-й тур

Оренбург – Сочи – 4:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Аюпов, 3; 2:0 – Флорентин, 21; 3:0 – Сычевой (с пенальти), 44; 4:0 – Марин (с пенальти), 53; 4:1 – Шипунов, 69.

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Хотулев (Павловец, 62), Гойкович, Стаматов (Печенин, 62), Эктов, Аюпов (Капленко, 71), Марин, Вера, Флорентин (Башич, 62), Сычевой (Мансилья, 71).

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Макарчук, Мещанинов, Сиссако, Нобоа, Цаллагов (Батырев, 82), Жоаозиньо (Юрганов, 47), Мелкадзе (Джорджевич, 46), Сарвели (Шипунов, 46; Кравцов, 79).

Предупреждения: Стаматов, 29; Сычевой, 31; Хотулев, 51 – Сарвели, 26; Мелкадзе, 27.

Удаление: нет – Сиссако, 43.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Самый милый момент сезона РПЛ: игрок «Оренбурга» сделал предложение девушке после гола – и она сказала «да»