Сторона Бальде до сих пор не знает причин дисквалификации игрока

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, высказался о дисквалификации своего клиента за нарушение антидопинговых правил.

«К сожалению, мы все еще не получили документы с объяснением решения по отстранению. Федерация очень медленно работает. И, конечно, так как мы не знаем причин дисквалификации, то есть из-за отсутствия мотивировочной части решения, мы не можем подать апелляцию», – сказал Пасторелло.