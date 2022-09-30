Сторона Бальде до сих пор не знает причин дисквалификации игрока

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, высказался о дисквалификации своего клиента за нарушение антидопинговых правил.
«К сожалению, мы все еще не получили документы с объяснением решения по отстранению. Федерация очень медленно работает. И, конечно, так как мы не знаем причин дисквалификации, то есть из-за отсутствия мотивировочной части решения, мы не можем подать апелляцию», – сказал Пасторелло.
- «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.
- Стороны заключили контракт до июня 2025 года.
- Форвард взял себе 9-й игровой номер.
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»