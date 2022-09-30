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    Сторона Бальде до сих пор не знает причин дисквалификации игрока

    Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, высказался о дисквалификации своего клиента за нарушение антидопинговых правил.

    «К сожалению, мы все еще не получили документы с объяснением решения по отстранению. Федерация очень медленно работает. И, конечно, так как мы не знаем причин дисквалификации, то есть из-за отсутствия мотивировочной части решения, мы не можем подать апелляцию», – сказал Пасторелло.

    • «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.
    • Стороны заключили контракт до июня 2025 года.
    • Форвард взял себе 9-й игровой номер.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      seiveson 35 минут назад

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      Рейтинг: +17295

      Cleaner 43 минуты назад

      Да все вы знаете. Обманули Федунов, а теперь дурачка включили...(

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