Бальде еще не принял решение о подаче апелляции на трехмесячную дисквалификацию

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Бальде Кейта, пока не знает, будет ли оспариваться дисквалификация игрока.
Его отстранили на три месяца за нарушение антидопинговых правил.
«Мы посмотрим и в течение нескольких дней решим, будем подавать апелляцию или нет. В ближайшее время все станет известно.
Сначала нам нужно увидеть, чем мотивировано их решение», – сказал агент.
- «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.
- Стороны заключили контракт до июня 2025 года.
- Форвард взял себе 9-й игровой номер.
- Он дебютировал в матче с «Зенитом» (1:2), проведя на поле 38 минут.
- После 4 сентября игрок больше на поле не выходил.
Источник: Sport24