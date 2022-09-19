Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Бальде еще не принял решение о подаче апелляции на трехмесячную дисквалификацию

    Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Бальде Кейта, пока не знает, будет ли оспариваться дисквалификация игрока.

    Его отстранили на три месяца за нарушение антидопинговых правил.

    «Мы посмотрим и в течение нескольких дней решим, будем подавать апелляцию или нет. В ближайшее время все станет известно.

    Сначала нам нужно увидеть, чем мотивировано их решение», – сказал агент.

    • «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.
    • Стороны заключили контракт до июня 2025 года.
    • Форвард взял себе 9-й игровой номер.
    • Он дебютировал в матче с «Зенитом» (1:2), проведя на поле 38 минут.
    • После 4 сентября игрок больше на поле не выходил.

    Новости по теме
    «В один момент он пропал с тренировок». Соболев – о Бальде 6
    В «Спартаке» ответили на вопрос о возможном расторжении контракта с Бальде 2
    В «Спартаке» назвали конкретную причину дисквалификации Бальде за допинг 1
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:31
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +286

      Аден 30 минут назад

      да сиди уже на .опе ровно, не хрен подавать эту аппеляцию. Три месяца не большой срок. А то влепят больше.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11