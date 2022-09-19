Бальде еще не принял решение о подаче апелляции на трехмесячную дисквалификацию

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Бальде Кейта, пока не знает, будет ли оспариваться дисквалификация игрока.

Его отстранили на три месяца за нарушение антидопинговых правил.

«Мы посмотрим и в течение нескольких дней решим, будем подавать апелляцию или нет. В ближайшее время все станет известно.

Сначала нам нужно увидеть, чем мотивировано их решение», – сказал агент.