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    Баженов: «Спартак» победил «Зенит» именно по игре»

    Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов отреагировал на победу команды над «Зенитом» (3:0) в третьем туре группового этапа Кубка России.

    «Мне понравился матч. Отличная игра. Обе команды показали хороший футбол, но «Спартак» был сильнее во втором тайме – перебегали, переборолись, переиграли.

    Счeт 3:0? Не так важно, какой счeт. Не делаю на этом акцент. Важно, что отыграли именно по игре. Не так принципиально — 1:0, 2:0 или 3:0. Просто по игре выиграли. Да, счeт 3:0 — приятно, всем радостно. Но лично я делаю акцент, что по игре. «Спартак» был объективно сильнее в этот вечер», – сказал Баженов.

    • «Спартак» победил «Зенит» впервые за 5 лет.
    • Москвичи лидируют в группе.
    • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      seiveson 34 минуты назад

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      Рейтинг: +17295

      Cleaner 39 минут назад

      Спартак играл по правилам Мешкова, потому и победил.

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      Рейтинг: +19947

      derrik2000 > Cleaner 5 минут назад

      Так ОБЕ КОМАНДЫ "играли по правилам Мешкова", т. е правилам ведущих европейских стран, в частности, Англии, Германии...
      К чему ты это всё написал:
      С целью привлечь к себе внимание.
      Так, радуйся: привлёк внимание.

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      Рейтинг: +19947

      derrik2000 1 час назад

      Не соглашусь.
      И Спартак, и Зенит показали прекрасный футбольный спектакль, который, пока не забил на 86-й минуте вторую плюху Соболев, держала в крайнем напряжении и тренерский штаб обеих команд, и болел.
      Зенит мог забить раньше (вспомним хотя бы ДВЕ ШТАНГИ), но в игре всегда найдётся место фарту.
      А 3-й гол забили, как Пашалич в 2017-м году Зениту и ЦСКА на "Открытии Арене", в самый-самый конец добавленного времени, потому что ТОГДА и у ЦСКА, и у Зенита ТОГДА И СЕЙЧАС просто физических и моральных сил не оставалось что-то там результативно завершить свои последние атаки, а у игроков Спартака силы нашлись, чтобы третий мячик забить!
      И ТОГДА, И СЕЙЧАС!!!

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