Баженов: «Спартак» победил «Зенит» именно по игре»

Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов отреагировал на победу команды над «Зенитом» (3:0) в третьем туре группового этапа Кубка России.

«Мне понравился матч. Отличная игра. Обе команды показали хороший футбол, но «Спартак» был сильнее во втором тайме – перебегали, переборолись, переиграли.

Счeт 3:0? Не так важно, какой счeт. Не делаю на этом акцент. Важно, что отыграли именно по игре. Не так принципиально — 1:0, 2:0 или 3:0. Просто по игре выиграли. Да, счeт 3:0 — приятно, всем радостно. Но лично я делаю акцент, что по игре. «Спартак» был объективно сильнее в этот вечер», – сказал Баженов.