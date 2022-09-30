Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Месси считает, что Лапорта предал его. Возвращение в «Барселону» маловероятно (Marca)

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вряд ли вернется в «Барселону».

    Возвращение аргентинца на «Камн Ноу» маловероятно из-за сложных отношений с Жоаном Лапортой.

    35-летний футболист считает, что президент каталонского клуба предал его, когда в августе 2021 года отменил соглашение о продлении контракта.

    Также проблемой может стать желание Месси быть игроком стартового состава. Неизвестно, готовы ли ему это гарантировать.

    Тяжелым остается и финансовое положение «Барсы», а оклад форварда, вероятно, окажет дополнительное давление на зарплатную ведомость.

    Новости по теме
    Стало известно, какие условия «ПСЖ» предложил Месси по новому контракту
    Николсон: «Я сыграл c «Зенитом» как Месси» 3
    Вице-президент «Барселоны» оценил шансы на возвращение Месси
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:16
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -26

      dragoff 1 час назад

      Его возвращение могло стать красивой сказкой.. Все-таки он сильно сдал с уходом из Барселоны. Очень большим ударом для него оказалась ситуация, когда не вокруг него одного крутится вся игра... Раньше он также пропадал с радаров только в матчах за сборную

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +985

      Лфшт > dragoff 58 минут назад

      Ну и он там просто уже не нужен, эпоха прошла

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11