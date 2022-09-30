Месси считает, что Лапорта предал его. Возвращение в «Барселону» маловероятно (Marca)

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вряд ли вернется в «Барселону».

Возвращение аргентинца на «Камн Ноу» маловероятно из-за сложных отношений с Жоаном Лапортой.

35-летний футболист считает, что президент каталонского клуба предал его, когда в августе 2021 года отменил соглашение о продлении контракта.

Также проблемой может стать желание Месси быть игроком стартового состава. Неизвестно, готовы ли ему это гарантировать.

Тяжелым остается и финансовое положение «Барсы», а оклад форварда, вероятно, окажет дополнительное давление на зарплатную ведомость.