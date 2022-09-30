Месси считает, что Лапорта предал его. Возвращение в «Барселону» маловероятно (Marca)

Его возвращение могло стать красивой сказкой.. Все-таки он сильно сдал с уходом из Барселоны. Очень большим ударом для него оказалась ситуация, когда не вокруг него одного крутится вся игра... Раньше он также пропадал с радаров только в матчах за сборную
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вряд ли вернется в «Барселону».
Возвращение аргентинца на «Камн Ноу» маловероятно из-за сложных отношений с Жоаном Лапортой.
35-летний футболист считает, что президент каталонского клуба предал его, когда в августе 2021 года отменил соглашение о продлении контракта.
Также проблемой может стать желание Месси быть игроком стартового состава. Неизвестно, готовы ли ему это гарантировать.
Тяжелым остается и финансовое положение «Барсы», а оклад форварда, вероятно, окажет дополнительное давление на зарплатную ведомость.