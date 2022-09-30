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    Промес: «Это слабейший «Зенит», против которого я играл? Мы должны уважать их»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу над «Зенитом» (3:0) в Кубке России.

    — Можно ли сказать, что у «Спартака» есть шансы на титул в чемпионате, что «Зенит» непобедим?

    — Сегодня была кубковая игра. В чемпионате мы играем в воскресенье.

    — Это был слабейший «Зенит», с которым вы играли?

    — Нет, мы должны уважать их. Они первые в лиге. У них сильная команда. Это действующий чемпион. Но сегодня мы были сильнее.

    — Иногда вам достается за то, что вы король второсортных матчей, но сегодня сыграли великолепно.

    — Без комментариев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10637

      alp 26 минут назад

      матч был равным, и выиграть должен был тот, кто забъет первым. спаму повезло. штош, молодцы.. заслужили

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11586

      Алексей З 1 час назад

      Что это за "шапка" ?
      Перечитайте , Промес этого не говорил.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10135

      R_a_i_n 1 час назад

      Второсортных матчи??? Интересно, а бразильцы Зины кому забивают тогда?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15545

      Fusballer > R_a_i_n 53 минуты назад

      Первосортным оренбургам!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11586

      Алексей З 1 час назад

      Это что за вопросы ?
      Петушиное издание пробивает дно.

      1
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