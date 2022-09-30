Промес: «Это слабейший «Зенит», против которого я играл? Мы должны уважать их»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу над «Зенитом» (3:0) в Кубке России.

Промес сделал дубль.

«Спартак» победил «Зенит» впервые с 2017 года.

В последний раз московский клуб разгромил петербуржцев в 2006 году.

— Можно ли сказать, что у «Спартака» есть шансы на титул в чемпионате, что «Зенит» непобедим?

— Сегодня была кубковая игра. В чемпионате мы играем в воскресенье.

— Это был слабейший «Зенит», с которым вы играли?

— Нет, мы должны уважать их. Они первые в лиге. У них сильная команда. Это действующий чемпион. Но сегодня мы были сильнее.

— Иногда вам достается за то, что вы король второсортных матчей, но сегодня сыграли великолепно.

— Без комментариев.