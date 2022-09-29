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    Де Хеа может вернуться в «Атлетико» спустя 12 лет

    «Атлетико» рассматривает возможность возвращения из «Манчестер Юнайтед» вратаря Давида Де Хеа.

    Мадридский клуб готов сделать предложение 31-летнему футболисту в случае ухода Яна Облака.

    Испанец в июне 2023 года может стать свободным агентом.

    • В этом сезоне Де Хеа пропустил 9 голов в 8 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
    • В «МЮ» сомневаются в целесообразности продления контракта с голкипером.
    • Он выступал за «Атлетико» до 2011 года, после чего был куплен «Юнайтед» за 25 миллионов евро.

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    Источник: 90min

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