Де Хеа может вернуться в «Атлетико» спустя 12 лет

«Атлетико» рассматривает возможность возвращения из «Манчестер Юнайтед» вратаря Давида Де Хеа.

Мадридский клуб готов сделать предложение 31-летнему футболисту в случае ухода Яна Облака.

Испанец в июне 2023 года может стать свободным агентом.