Митрович прокомментировал выход Сербии в Лигу А Лиги наций

Сборная Сербии накануне оформила выход в Лигу А Лиги наций. Достижение прокомментировал форвард сербов Александар Митрович.
«Я рад, что фанаты видят, как мы боремся. Мы выглядим как единое целое. Считаю, мы выглядим как команда, против которой никто не хочет играть. Надеюсь, так будет и впредь», – сказал серб.
- Накануне Сербия победила в гостях Норвегию (2:0), что позволило финишировать в группе 1-ми.
- Митрович играет за «Фулхэм».
- Новый розыгрыш Лиги наций стартует в 2024 году.
Источник: Kurir