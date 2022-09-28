Митрович прокомментировал выход Сербии в Лигу А Лиги наций

Сборная Сербии накануне оформила выход в Лигу А Лиги наций. Достижение прокомментировал форвард сербов Александар Митрович.

«Я рад, что фанаты видят, как мы боремся. Мы выглядим как единое целое. Считаю, мы выглядим как команда, против которой никто не хочет играть. Надеюсь, так будет и впредь», – сказал серб.