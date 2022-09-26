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  • «Жулики издалека видят жуликов». Канчельскис – о назначении Эшуорта спортивным директором «Спартака»

«Жулики издалека видят жуликов». Канчельскис – о назначении Эшуорта спортивным директором «Спартака»

26 сентября 2022, 22:19
3

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».

«В «Спартаке» далeкие люди работают. Ничего удивительного. «Спартак» любит удивлять, вот и удивляют по сей день.

Жулики издалека видят жуликов (смеeтся), поэтому пусть сами разбираются. Это смешно, ужасно, но ничему не удивляюсь уже.

Думаю, что в «Спартаке» становится всe хуже и хуже. Жалко болельщиков, великий клуб. К сожалению, работают дилетанты и проходимцы», – сказал Канчельскис.

  • В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
  • В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
  • Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 10 туров.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Канчельскис Андрей
Комментарии (3)
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NewLife
1664222667
Болельщики Спартака издалека видят заказуху в постах таких сук.
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nik55
1664259587
тупые тоже сразу начинают писать-----только так ты можешь напомнить о себе
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Untitled-1
1664265934
Получается, что если ты увидел там жуликов, то и сам тоже жулик?
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