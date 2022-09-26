«Жулики издалека видят жуликов». Канчельскис – о назначении Эшуорта спортивным директором «Спартака»

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».
«В «Спартаке» далeкие люди работают. Ничего удивительного. «Спартак» любит удивлять, вот и удивляют по сей день.
Жулики издалека видят жуликов (смеeтся), поэтому пусть сами разбираются. Это смешно, ужасно, но ничему не удивляюсь уже.
Думаю, что в «Спартаке» становится всe хуже и хуже. Жалко болельщиков, великий клуб. К сожалению, работают дилетанты и проходимцы», – сказал Канчельскис.
- В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
- В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
- Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 10 туров.
Источник: «Чемпионат»