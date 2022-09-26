«Жулики издалека видят жуликов». Канчельскис – о назначении Эшуорта спортивным директором «Спартака»

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».

«В «Спартаке» далeкие люди работают. Ничего удивительного. «Спартак» любит удивлять, вот и удивляют по сей день.

Жулики издалека видят жуликов (смеeтся), поэтому пусть сами разбираются. Это смешно, ужасно, но ничему не удивляюсь уже.

Думаю, что в «Спартаке» становится всe хуже и хуже. Жалко болельщиков, великий клуб. К сожалению, работают дилетанты и проходимцы», – сказал Канчельскис.