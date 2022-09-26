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    «Жулики издалека видят жуликов». Канчельскис – о назначении Эшуорта спортивным директором «Спартака»

    Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».

    «В «Спартаке» далeкие люди работают. Ничего удивительного. «Спартак» любит удивлять, вот и удивляют по сей день.

    Жулики издалека видят жуликов (смеeтся), поэтому пусть сами разбираются. Это смешно, ужасно, но ничему не удивляюсь уже.

    Думаю, что в «Спартаке» становится всe хуже и хуже. Жалко болельщиков, великий клуб. К сожалению, работают дилетанты и проходимцы», – сказал Канчельскис.

    • В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
    • В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 10 туров.

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    Источник: «Чемпионат»

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    26.09.2022 22:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      nomplons 3 минуты назад


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      Рейтинг: +15655

      NewLife 2 часа назад

      Болельщики Спартака издалека видят заказуху в постах таких сук.

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