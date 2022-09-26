Юран назвал причину, по которой «Спартак» ошибочно назначил Эшуорта спортивным директором

Бывший игрок «Спартака» Сергей Юран высказался о назначении Пола Эшуорта на пост спортивного директора столичного клуба.
«У меня сразу возникает вопрос: для чего назначили человека? Каких футболистов он будет искать для команды? Если речь идeт о легионерах, то кто сейчас поедет в Россию?
Я просто не вижу смысла в сложившейся ситуации брать иностранца на должность спортивного директора отечественного топ-клуба. Мы видим, что сборную страны не допустили к участию в отборочном этапе Евро-2024. Следовательно, аналогичная судьба ждeт и команды в еврокубках.
Тогда проще было бы поставить латиноамериканца, учитывая, сколько спортсменов сейчас едет оттуда, или россиянина. Это было бы правильнее», — сказал Юран.
- В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
- В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
- Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 10 туров.
Источник: RT