Юран назвал причину, по которой «Спартак» ошибочно назначил Эшуорта спортивным директором

Бывший игрок «Спартака» Сергей Юран высказался о назначении Пола Эшуорта на пост спортивного директора столичного клуба.

«У меня сразу возникает вопрос: для чего назначили человека? Каких футболистов он будет искать для команды? Если речь идeт о легионерах, то кто сейчас поедет в Россию?

Я просто не вижу смысла в сложившейся ситуации брать иностранца на должность спортивного директора отечественного топ-клуба. Мы видим, что сборную страны не допустили к участию в отборочном этапе Евро-2024. Следовательно, аналогичная судьба ждeт и команды в еврокубках.

Тогда проще было бы поставить латиноамериканца, учитывая, сколько спортсменов сейчас едет оттуда, или россиянина. Это было бы правильнее», — сказал Юран.