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    Юран назвал причину, по которой «Спартак» ошибочно назначил Эшуорта спортивным директором

    Бывший игрок «Спартака» Сергей Юран высказался о назначении Пола Эшуорта на пост спортивного директора столичного клуба.

    «У меня сразу возникает вопрос: для чего назначили человека? Каких футболистов он будет искать для команды? Если речь идeт о легионерах, то кто сейчас поедет в Россию?

    Я просто не вижу смысла в сложившейся ситуации брать иностранца на должность спортивного директора отечественного топ-клуба. Мы видим, что сборную страны не допустили к участию в отборочном этапе Евро-2024. Следовательно, аналогичная судьба ждeт и команды в еврокубках.

    Тогда проще было бы поставить латиноамериканца, учитывая, сколько спортсменов сейчас едет оттуда, или россиянина. Это было бы правильнее», — сказал Юран.

    • В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
    • В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 10 туров.

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    Источник: RT

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