Лига наций. Казахстан крупно уступил в Азербайджане, Алип удалился; Белоруссия сыграла вничью со Словакией

Казахстан, уже гарантировавший себе путевку в Лигу В Лиги наций, в шестом туре Лиги С проиграл Азербайджану. Красную карточку получил защитник «Зенита» Нуралы Алип.

Сборная Белоруссии сыграла вничью со Словакией. Белорусы заняли в группе последнее место.

Лига наций. Лига С. Группа 3. 6-й тур

Словакия – Белоруссия – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Бахар, 45; 1:1 – Зрелак, 65.

Азербайджан – Казахстан – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Марочкин, 67 (в свои ворота); 2:0 – Озобич, 74; 3:0 – Нуриев, 90+1.

Удаления: нет – Алип, 35 (вторая ж.к.).

Календарь Лиги наций

Турнирные таблицы Лиги наций