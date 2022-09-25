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    Лига наций. Казахстан крупно уступил в Азербайджане, Алип удалился; Белоруссия сыграла вничью со Словакией

    Казахстан, уже гарантировавший себе путевку в Лигу В Лиги наций, в шестом туре Лиги С проиграл Азербайджану. Красную карточку получил защитник «Зенита» Нуралы Алип.

    Сборная Белоруссии сыграла вничью со Словакией. Белорусы заняли в группе последнее место.

    Лига наций. Лига С. Группа 3. 6-й тур

    Словакия – Белоруссия – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бахар, 45; 1:1 – Зрелак, 65.

    Азербайджан – Казахстан – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Марочкин, 67 (в свои ворота); 2:0 – Озобич, 74; 3:0 – Нуриев, 90+1.

    Удаления: нет – Алип, 35 (вторая ж.к.).

    Календарь Лиги наций

    Турнирные таблицы Лиги наций

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10954

      alex1951 33 минуты назад

      Непонятки.... Бацькина Беларусь хоть и не шишка ,но союзнюк России.....
      Однако играет и везде. Как понимать?

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