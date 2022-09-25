Лига наций. Казахстан крупно уступил в Азербайджане, Алип удалился; Белоруссия сыграла вничью со Словакией

Казахстан, уже гарантировавший себе путевку в Лигу В Лиги наций, в шестом туре Лиги С проиграл Азербайджану. Красную карточку получил защитник «Зенита» Нуралы Алип.
Сборная Белоруссии сыграла вничью со Словакией. Белорусы заняли в группе последнее место.
Лига наций. Лига С. Группа 3. 6-й тур
Словакия – Белоруссия – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Бахар, 45; 1:1 – Зрелак, 65.
Азербайджан – Казахстан – 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Марочкин, 67 (в свои ворота); 2:0 – Озобич, 74; 3:0 – Нуриев, 90+1.
Удаления: нет – Алип, 35 (вторая ж.к.).
Источник: Бомбардир.ру