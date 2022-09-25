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    Сантуш: «Роналду не забил Чехии? Иногда он неправильно бил»

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о Криштиану Роналду после матча пятого тура Лиги наций против Чехии (4:0). Игрок не забил.

    «Таков футбол. У Криштиану Роналду было три или четыре шанса забить. Иногда он бил неправильно, иногда правильно, но забить не смог. Это часть футбола. Он много работал на команду. Если бы Роналду не открывал те пространства, которые он открывал, мы бы не забили столько мячей.

    Конечно, от Криштиану Роналду мы все ждeм голов. Но мы также ждем голов от всей португальской команды. Роналду счастлив, потому что мы выиграли», – приводит слова Сантуша «Чемпионат» со ссылкой на O Jogo.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +623

      111ax 1 час назад

      в этом сезоне у него совсем не идет игра, надеюсь наберет форму

      0
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      Рейтинг: +53

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL 1 час назад

      Заканчивай кристинка

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