Россия победила Киргизию, Роналду разбили нос, Малком отказал трем клубам АПЛ и другие новости дня

Товарищеский матч. Россия вырвала победу над Киргизией на 89-й минуте.

Вратарь сборной Чехии разбил Роналду нос.

«Позорище полное. Говно гоняют, ничего не могут». Ловчев – о сборной России.

Мостовой – о матче Киргизия – Россия: «*** я буду смотреть на киргизов и афериста Писарева? Нас на три года убрали, зачем смотреть?».

Карпин прокомментировал волевую победу над Киргизией.

Капитан Киргизии Кичин: «Эта сборная России не сыграла бы достойно на ЧМ».

Стало известно, какую должность Месси хочет занять в «Барселоне» по окончании карьеры.

Фигуристка Самодурова выложила романтическое фото с игроком молодежки «Зенита».

51-летний Тихонов перенес операцию на крестообразных связках.

Малком летом отказал «Арсеналу», «Ньюкаслу» и «Вест Хэму».