Россия победила Киргизию, Роналду разбили нос, Малком отказал трем клубам АПЛ и другие новости дня

Товарищеский матч. Россия вырвала победу над Киргизией на 89-й минуте.
Вратарь сборной Чехии разбил Роналду нос.
«Позорище полное. Говно гоняют, ничего не могут». Ловчев – о сборной России.
Мостовой – о матче Киргизия – Россия: «*** я буду смотреть на киргизов и афериста Писарева? Нас на три года убрали, зачем смотреть?».
Карпин прокомментировал волевую победу над Киргизией.
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Источник: https://bombardir.ru/