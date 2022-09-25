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    Россия победила Киргизию, Роналду разбили нос, Малком отказал трем клубам АПЛ и другие новости дня

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    Источник: https://bombardir.ru/

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