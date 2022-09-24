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Карпин прокомментировал волевую победу над Киргизией

24 сентября 2022, 19:17
25

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подытожил товарищеский матч против Киргизии (2:1).

«Критического настроения нет. Многое не получалось. Как я и говорил до игры: посмотрели игроков, выделяющихся в РПЛ. Это был смотр новичков. Кто-то лучше, кто-то хуже. В целом, просмотром доволен. По игре, конечно, есть недочеты, вопросы.

Что скажу критикам, которые недовольны победой сборной с минимальным счетом? Им ничего не надо говорить. Они были, есть и будут. Обыграли бы 6:0, сказали бы: ну кого там обыграли. С Кипром выиграли еле-еле, дома обыграли – ну то же самое: кого вы обыграли. Обращать внимание не стоит на этих людей. Задача была просмотреть новых ребят, вспомнить, что такое международные матчи», – сказал Карпин.

  • Россия вырвала победу на 89-й минуте.
  • Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.
  • Для России это был 1-й международный матч с ноября.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Россия Киргизия Карпин Валерий
Комментарии (25)
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Беспонтий
1664036484
а чего выделяющихся шунина с кержаковым не посмотрел забыл?
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Теркчанин
1664036623
Я с Карпиным полностью согласен.
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Красногвардейчик
1664036947
Повеселило слово ,,международные,,)))
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alex1951
1664038012
Дышите ровно. Товарняк ,он и в Африке товарняк.... Чего икру метать то? Впервые за долгое время ,все новенькие,в сборной неотесанные...короче - выиграли и выиграли...далее получшее будя...
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BRO_football
1664038222
Экскременты, ой то есть, эксперименты Карпина сыграли не в лучшую сторону.
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Enter2006
1664038648
Позорный матч для сборной России! Придуркам типа "кастрюлек" отвечать не буду, тяжело достучаться до того, у кого в мозге дыра.
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Taps
1664039076
Отстой ...
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ScarlettOgusania
1664042298
Карпуша перед матчем с Киргизией не собирался к ней готовиться, а оно вон как получилось, пришлось отыгрываться и еле вырвали победу
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житель СПб
1664043207
Все нормально. Поиграли, развлеклись. Нет оснований для истерик. Все это лучше, чем не играть вообще.
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zigbert
1664045338
Сразу бросилось в глаза отсутствие сыгранности. Но хотя бы победа одержана, есть какое то удовлетворение.
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