Карпин прокомментировал волевую победу над Киргизией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подытожил товарищеский матч против Киргизии (2:1).

«Критического настроения нет. Многое не получалось. Как я и говорил до игры: посмотрели игроков, выделяющихся в РПЛ. Это был смотр новичков. Кто-то лучше, кто-то хуже. В целом, просмотром доволен. По игре, конечно, есть недочеты, вопросы.

Что скажу критикам, которые недовольны победой сборной с минимальным счетом? Им ничего не надо говорить. Они были, есть и будут. Обыграли бы 6:0, сказали бы: ну кого там обыграли. С Кипром выиграли еле-еле, дома обыграли – ну то же самое: кого вы обыграли. Обращать внимание не стоит на этих людей. Задача была просмотреть новых ребят, вспомнить, что такое международные матчи», – сказал Карпин.

Россия вырвала победу на 89-й минуте.

Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.

Для России это был 1-й международный матч с ноября.

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