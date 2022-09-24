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    Карпин прокомментировал волевую победу над Киргизией

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин подытожил товарищеский матч против Киргизии (2:1).

    «Критического настроения нет. Многое не получалось. Как я и говорил до игры: посмотрели игроков, выделяющихся в РПЛ. Это был смотр новичков. Кто-то лучше, кто-то хуже. В целом, просмотром доволен. По игре, конечно, есть недочеты, вопросы.

    Что скажу критикам, которые недовольны победой сборной с минимальным счетом? Им ничего не надо говорить. Они были, есть и будут. Обыграли бы 6:0, сказали бы: ну кого там обыграли. С Кипром выиграли еле-еле, дома обыграли — ну то же самое: кого вы обыграли. Обращать внимание не стоит на этих людей. Задача была просмотреть новых ребят, вспомнить, что такое международные матчи», – сказал Карпин.

    • Россия вырвала победу на 89-й минуте.
    • Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.
    • Для России это был 1-й международный матч с ноября.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +11945

      BRO_football 1 минуту назад

      Экскременты, ой то есть, эксперименты Карпина сыграли не в лучшую сторону.

      0
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      Рейтинг: +10943

      alex1951 4 минуты назад

      Дышите ровно.
      Товарняк ,он и в Африке товарняк....
      Чего икру метать то?
      Впервые за долгое время ,все новенькие,в сборной неотесанные...короче - выиграли и выиграли...далее получшее будя...

      0
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      Рейтинг: +145

      Теркчанин 16 минут назад

      А я спрогнозировал 3-2,тоже минимальная разница.

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      Рейтинг: +702

      Красногвардейчик 22 минуты назад

      Повеселило слово ,,международные,,)))

      0
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      Рейтинг: +19873

      derrik2000 25 минут назад

      Его уже не исправить: как был ***доболом, таким до конца жизни и останется.

      0
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      Рейтинг: +448

      кaстрюлька > derrik2000 16 минут назад

      До сих пор трещит пуканина после 4-2 ?

      1
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      Рейтинг: +19873

      derrik2000 > кaстрюлька 15 минут назад

      Ну, один твой ник уже о многом говорит, прыщавая малолетка.

      0
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      Рейтинг: +448

      кaстрюлька > derrik2000 6 минут назад

      Значит угадал )))

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      Рейтинг: +19873

      derrik2000 > кaстрюлька 1 минуту назад

      С зоны, "от хозяина", значит, пишешь.
      Только там одна развлекуха - игра "в буёк": ТВОЯ Ж.опа - МОЙ х.уёк.

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      Рейтинг: +145

      Теркчанин 27 минут назад

      Я с Карпиным полностью согласен.

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      Рейтинг: +11744

      Вомбат > Теркчанин 26 минут назад

      А я нет. Лучше не вспоминать "что такое международные матчи", чем вспоминать вот так.

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      Рейтинг: +145

      Теркчанин > Вомбат 20 минут назад

      Он во всяком случае понял кто чего стоит,только Кузяев,Сафонов,Бакаев и Уткин твердые игроки основы

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      Рейтинг: +5812

      Беспонтий 30 минут назад

      а чего выделяющихся шунина с кержаковым не посмотрел
      забыл?

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      Рейтинг: +448

      кaстрюлька > Беспонтий 18 минут назад

      Для чего ? Чтобы по такой игре они пустили какую-нибудь нелепейшую плюху, а потом шобла всяких BarStep-ов начала бы закатывать мировое тужбище ? Они вон и без этого, при победе, усираются от злости

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