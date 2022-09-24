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    «Я снова получаю удовольствие». Месси – о завершении адаптации в «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси дал понять, что полностью адаптировался в парижской команде.

    «Я хорошо себя чувствую, гораздо лучше, чем в прошлом году. Я знал, что так будет, о чем говорил и раньше.

    У меня был плохой период, я не мог найти себя. Но в этом сезоне все по-другому.

    Я приехал с другим настроем, более приспособленным к клубу, раздевалке, партнерам по команде, игре.

    Честно говоря, я чувствую себя очень хорошо. Я снова получаю удовольствие», – сказал Месси.

    • В дебютном сезоне форвард провел за «ПСЖ» 34 матча, забил 11 голов и сделал 15 ассистов.
    • В сезоне-2022/23 в активе аргентинца 6+8 в 11 играх.

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    Источник: TyC Sports

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