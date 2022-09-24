«Я снова получаю удовольствие». Месси – о завершении адаптации в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси дал понять, что полностью адаптировался в парижской команде.

«Я хорошо себя чувствую, гораздо лучше, чем в прошлом году. Я знал, что так будет, о чем говорил и раньше.

У меня был плохой период, я не мог найти себя. Но в этом сезоне все по-другому.

Я приехал с другим настроем, более приспособленным к клубу, раздевалке, партнерам по команде, игре.

Честно говоря, я чувствую себя очень хорошо. Я снова получаю удовольствие», – сказал Месси.