«Я снова получаю удовольствие». Месси – о завершении адаптации в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси дал понять, что полностью адаптировался в парижской команде.
«Я хорошо себя чувствую, гораздо лучше, чем в прошлом году. Я знал, что так будет, о чем говорил и раньше.
У меня был плохой период, я не мог найти себя. Но в этом сезоне все по-другому.
Я приехал с другим настроем, более приспособленным к клубу, раздевалке, партнерам по команде, игре.
Честно говоря, я чувствую себя очень хорошо. Я снова получаю удовольствие», – сказал Месси.
- В дебютном сезоне форвард провел за «ПСЖ» 34 матча, забил 11 голов и сделал 15 ассистов.
- В сезоне-2022/23 в активе аргентинца 6+8 в 11 играх.
Источник: TyC Sports