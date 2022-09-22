«Зачем искать в жопе мозг?» Соломатин раскритиковал «Локомотив» за выбор тренеров

Экс-защитник сборной России Андрей Соломатин назвал лучшие команды первой трети чемпионата России.

— В РПЛ сыграно 10 туров. Были за это время для вас открытия со знаком плюс?

— Нравится, как преобразился ЦСКА с приходом Федотова. Здорово выглядит и «Ростов». Второе место, ни одного поражения, симпатичная игра. Вот что бывает, когда с командой работает классный тренер. Георгич (Карпин – прим. «Бомбардира») в очередной раз подтвердил свой высокий уровень.

То же самое можно сказать и про Владимира Валентиновича [Федотова].

На контрасте — ситуация в «Локомотиве». Смотришь на него и думаешь: ну зачем искать в жопе мозг?! Разве мало в России хороших тренеров? А нам везут из Германии непонятно кого — Гисдоля, Комппера, Циннбауэра... Кто эти люди? Почему им доверили такой клуб?

По сравнению с тем же «Ростовом» у «Локомотива» и денег больше, и состав мощнее. Куча легионеров, длинная скамейка. Но Карпин за медали борется, а «Локо» с немцами катится под откос.