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    «Зачем искать в жопе мозг?» Соломатин раскритиковал «Локомотив» за выбор тренеров

    Экс-защитник сборной России Андрей Соломатин назвал лучшие команды первой трети чемпионата России.

    — В РПЛ сыграно 10 туров. Были за это время для вас открытия со знаком плюс?

    — Нравится, как преобразился ЦСКА с приходом Федотова. Здорово выглядит и «Ростов». Второе место, ни одного поражения, симпатичная игра. Вот что бывает, когда с командой работает классный тренер. Георгич (Карпин – прим. «Бомбардира») в очередной раз подтвердил свой высокий уровень.

    То же самое можно сказать и про Владимира Валентиновича [Федотова].

    На контрасте — ситуация в «Локомотиве». Смотришь на него и думаешь: ну зачем искать в жопе мозг?! Разве мало в России хороших тренеров? А нам везут из Германии непонятно кого — Гисдоля, Комппера, Циннбауэра... Кто эти люди? Почему им доверили такой клуб?

    По сравнению с тем же «Ростовом» у «Локомотива» и денег больше, и состав мощнее. Куча легионеров, длинная скамейка. Но Карпин за медали борется, а «Локо» с немцами катится под откос.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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