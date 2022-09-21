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    Агент Николсона: «Что значит частичная мобилизация? «Спартак» нам ничего не сообщал»

    Ненад Протега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, прокомментировал введение частичной мобилизации в России.

    «Что значит частичная мобилизация? Речь идет про армию? Я и Николсон ничего не слышали об этом, а клуб нам ничего не сообщал. Останется ли Шамар в «Спартаке»? Пока ничего по этому поводу сказать не могу», – сказал Протега.

    • В этом сезоне Николсон провел на поле всего 163 минуты.
    • В 7 неполных матчах он не совершил ни одного голевого действия.
    • Контракт Шамара со «Спартаком» рассчитан до 2026 года.

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    Источник: Sport24

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