Агент Николсона: «Что значит частичная мобилизация? «Спартак» нам ничего не сообщал»

Ненад Протега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, прокомментировал введение частичной мобилизации в России.
«Что значит частичная мобилизация? Речь идет про армию? Я и Николсон ничего не слышали об этом, а клуб нам ничего не сообщал. Останется ли Шамар в «Спартаке»? Пока ничего по этому поводу сказать не могу», – сказал Протега.
- В этом сезоне Николсон провел на поле всего 163 минуты.
- В 7 неполных матчах он не совершил ни одного голевого действия.
- Контракт Шамара со «Спартаком» рассчитан до 2026 года.
Источник: Sport24