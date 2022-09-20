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    Игнатьев: «Лучше играть с Киргизией, чем вообще не играть. Неважно, кто соперник – «Спартак» или «Зенит»

    Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча национальной команды со сборной Киргизии.

    «Лучше играть с Киргизией, чем не играть вообще. Необходимо готовиться, а для этого – иметь постоянную соревновательную практику. Причем не только на клубном уровне. Спортсменов необходимо собирать вместе и давать им налаживать взаимопонимание друг с другом.

    Неважно, кто будет соперником в этих товарищеских матчах – «Спартак» или «Зенит». Одним словом, необходимо продолжать выделять футболистов, которые будут стремиться в эту сборную. Объяснить, что она существует прямо здесь и сейчас, а не когда отстранение будет снято.

    В противном случае, поезд уйдет», – заявил Игнатьев.

    • 24 сентября Россия сыграет в Бишкеке с Киргизией.
    • Сборная России отстранена от отбора к Евро-2024.

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    Источник: RT

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