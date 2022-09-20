Игнатьев: «Лучше играть с Киргизией, чем вообще не играть. Неважно, кто соперник – «Спартак» или «Зенит»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча национальной команды со сборной Киргизии.

«Лучше играть с Киргизией, чем не играть вообще. Необходимо готовиться, а для этого – иметь постоянную соревновательную практику. Причем не только на клубном уровне. Спортсменов необходимо собирать вместе и давать им налаживать взаимопонимание друг с другом.

Неважно, кто будет соперником в этих товарищеских матчах – «Спартак» или «Зенит». Одним словом, необходимо продолжать выделять футболистов, которые будут стремиться в эту сборную. Объяснить, что она существует прямо здесь и сейчас, а не когда отстранение будет снято.

В противном случае, поезд уйдет», – заявил Игнатьев.