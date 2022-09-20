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    «Живот больше, чем у меня. Пусть приводит себя в порядок». Широков – о дисквалификации Бальде

    Экс-капитан сборной России Роман Широков поделился мнением об отстранении новичка «Спартака» Бальде Кейта на три месяца за нарушение антидопинговых правил.

    – Не понимаю, какие вопросы к «Кальяри». Там его сбагрили, да и все. «Спартак» должен был внимательно смотреть.

    – Велика ли потеря?

    – Он вышел на поле в матче «Зенитом» – живот больше, чем у меня. Когда наберет форму, может быть, и поможет.

    Весной посмотрим, велика ли потеря. Пусть тренируется, набирает форму, приводит себя в порядок.

    • «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.
    • Стороны заключили контракт до июня 2025 года.
    • Форвард взял себе 9-й игровой номер.
    • Он дебютировал в матче с «Зенитом» (1:2), проведя на поле 38 минут.
    • После 4 сентября игрок больше на поле не выходил.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +88

      Эном айс 4 минуты назад

      Большого футболиста должно быть много. Ж.и живот на месте. Дело за малым.За желанием Балды.

      0
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      Рейтинг: +17198

      Cleaner 18 минут назад

      Рома бьет людей на спортивных соревнованиях, а потом раздает умные интервью. Рома, МЫ ПОМНИМ, кто ты есть...((((((((((((((((((((((((

      0
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      Рейтинг: +1407

      jek718875 20 минут назад

      Теперь мы знаем, что у Бальде жопа больше чем у Генича, а живот больше чем у Широкова, кто следующий?

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      Рейтинг: +15615

      NewLife 1 час назад

      РБ Спорту тема Спартака необходима, чтобы не забыли, что эта желтушка вообще существует. А широков то зачем свои три копейки добавляет. Этот про живот, генич про жопу -вам что баб нехватает ? Человек еще не поиграл, а его уже вовсю мусолят, козлы.

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