«Живот больше, чем у меня. Пусть приводит себя в порядок». Широков – о дисквалификации Бальде

Экс-капитан сборной России Роман Широков поделился мнением об отстранении новичка «Спартака» Бальде Кейта на три месяца за нарушение антидопинговых правил.

– Не понимаю, какие вопросы к «Кальяри». Там его сбагрили, да и все. «Спартак» должен был внимательно смотреть.

– Велика ли потеря?

– Он вышел на поле в матче «Зенитом» – живот больше, чем у меня. Когда наберет форму, может быть, и поможет.

Весной посмотрим, велика ли потеря. Пусть тренируется, набирает форму, приводит себя в порядок.