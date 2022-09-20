«Живот больше, чем у меня. Пусть приводит себя в порядок». Широков – о дисквалификации Бальде

Экс-капитан сборной России Роман Широков поделился мнением об отстранении новичка «Спартака» Бальде Кейта на три месяца за нарушение антидопинговых правил.
– Не понимаю, какие вопросы к «Кальяри». Там его сбагрили, да и все. «Спартак» должен был внимательно смотреть.
– Велика ли потеря?
– Он вышел на поле в матче «Зенитом» – живот больше, чем у меня. Когда наберет форму, может быть, и поможет.
Весной посмотрим, велика ли потеря. Пусть тренируется, набирает форму, приводит себя в порядок.
- «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.
- Стороны заключили контракт до июня 2025 года.
- Форвард взял себе 9-й игровой номер.
- Он дебютировал в матче с «Зенитом» (1:2), проведя на поле 38 минут.
- После 4 сентября игрок больше на поле не выходил.
Источник: «РБ Спорт»