Черчесов оценил результаты «Ференцвароша»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, за счет чего команде удалось победить в шести матчах подряд.
«Наконец-то провели сборы, пусть и не так качественно, как хотели. Взяли игроков, которые делают нам разницу, – того же Траоре.
Стабилизировали состав, теперь у нас нет основы, а есть старт. Игр много, все готовы выйти на замену.
Что касается моих слов после матча о том, что хорошим результатом будет трофей, то их немножко не так перевели.
Я сказал, что успех любой команды – трофей. Кто приедет в Будапешт на финал за кубком, у того и будет успех.
Мы идeм от игры к игре. Конечно, мы знаем, что финал дома. В любом случае я на финале буду. Если получится, что не зрителем, – будет круче», – заявил Черчесов.
- «Ференцварош» обыграл «Гонвед» (3:1), «Вашаш» (1:0), «Уйпешт» (6:0) и «Кишварду» (3:0) в чемпионате Венгрии, а также «Трабзонспор» (3:2) и «Монако» (1:0) в групповом этапе Лиги Европы.
- Команда Черчесова лидирует в обоих турнирах.
Источник: «Чемпионат»