Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Черчесов оценил результаты «Ференцвароша»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, за счет чего команде удалось победить в шести матчах подряд.

    «Наконец-то провели сборы, пусть и не так качественно, как хотели. Взяли игроков, которые делают нам разницу, – того же Траоре.

    Стабилизировали состав, теперь у нас нет основы, а есть старт. Игр много, все готовы выйти на замену.

    Что касается моих слов после матча о том, что хорошим результатом будет трофей, то их немножко не так перевели.

    Я сказал, что успех любой команды – трофей. Кто приедет в Будапешт на финал за кубком, у того и будет успех.

    Мы идeм от игры к игре. Конечно, мы знаем, что финал дома. В любом случае я на финале буду. Если получится, что не зрителем, – будет круче», – заявил Черчесов.

    Новости по теме
    Черчесов раскрыл подробности общения с Головиным до и после матча «Монако» – «Ференцварош»
    «После «Динамо» он купил объекты недвижимости в Европе». Гурцкая рассказал, как Черчесов в 2014 году договорился со «Спартаком», но принял «Динамо» 5
    «Ференцварош» при Черчесове улучшил свой прошлогодний результат в Лиге Европы 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:09
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11