Черчесов оценил результаты «Ференцвароша»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, за счет чего команде удалось победить в шести матчах подряд.

«Наконец-то провели сборы, пусть и не так качественно, как хотели. Взяли игроков, которые делают нам разницу, – того же Траоре.

Стабилизировали состав, теперь у нас нет основы, а есть старт. Игр много, все готовы выйти на замену.

Что касается моих слов после матча о том, что хорошим результатом будет трофей, то их немножко не так перевели.

Я сказал, что успех любой команды – трофей. Кто приедет в Будапешт на финал за кубком, у того и будет успех.

Мы идeм от игры к игре. Конечно, мы знаем, что финал дома. В любом случае я на финале буду. Если получится, что не зрителем, – будет круче», – заявил Черчесов.