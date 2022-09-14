Баринов: «В «Локо» есть игроки, которые не выкладываются на поле»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов упрекнул партнеров за недостаток самоотдачи.

«Что мешало раньше проявлять самоотдачу, как в кубковом матче против «Краснодара» (2:2, 3:1 по пенальти)? Если у вас нет ко мне вопросов по самоотдаче, то задайте этот вопрос другим игрокам, которые не выкладываются на поле. Они у нас есть. Но сегодня на 90% играли все. Мне понравилась самоотдача партнеров», – сказал Баринов.