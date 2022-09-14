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    Баринов: «В «Локо» есть игроки, которые не выкладываются на поле»

    Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов упрекнул партнеров за недостаток самоотдачи.

    «Что мешало раньше проявлять самоотдачу, как в кубковом матче против «Краснодара» (2:2, 3:1 по пенальти)? Если у вас нет ко мне вопросов по самоотдаче, то задайте этот вопрос другим игрокам, которые не выкладываются на поле. Они у нас есть. Но сегодня на 90% играли все. Мне понравилась самоотдача партнеров», – сказал Баринов.

    • Баринов – воспитанник «Локомотива».
    • Игрок брал с «Локомотивом» РПЛ.
    • Сейчас команда в РПЛ идет 11-й.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2236

      АЛЕКС 58 1 час назад

      И это капитан команды!? Ты это в раздевалке партнёрам должен говорить,а не журналистам. Кусок де...ма,который хвалит себя,и обс...ет партнёров.

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