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    «Заварзин сказки рассказывает». Смородская опровергла жесткий диалог с Игнатьевым

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала историю экс‑гендиректора «Спартака» Юрия Заварзина о ее работе в клубе.

    «Борис Игнатьев слушал Смородскую 5-7 минут, а потом спросил: «Зачем вам это надо, если вы в этом деле нулевая?» На этом диалог закончился», – сказал ранее Заварзин.

    — Такого не было.

    — То есть резкого разговора с Игнатьевым не было?

    — Нет. Такого не было.

    — И споров по поводу схемы и футболистов на фланге не было?

    — Я вообще в эти детали не лезла. Это всe сказки рассказывают.

    — Всe оставляли на откуп тренерского штаба?

    — Конечно! Для этого тренера и назначают, чтобы он знал, как играть. Поэтому такого никогда не было.

    • Смородская была президентом «Локомотива» с 2010 по 2016-й год.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -40

      dragoff 49 минут назад

      Игнатьева в студию! "Привет, Андрей!" в эфире)))))

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