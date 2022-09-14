«Заварзин сказки рассказывает». Смородская опровергла жесткий диалог с Игнатьевым

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала историю экс‑гендиректора «Спартака» Юрия Заварзина о ее работе в клубе.
«Борис Игнатьев слушал Смородскую 5-7 минут, а потом спросил: «Зачем вам это надо, если вы в этом деле нулевая?» На этом диалог закончился», – сказал ранее Заварзин.
— Такого не было.
— То есть резкого разговора с Игнатьевым не было?
— Нет. Такого не было.
— И споров по поводу схемы и футболистов на фланге не было?
— Я вообще в эти детали не лезла. Это всe сказки рассказывают.
— Всe оставляли на откуп тренерского штаба?
— Конечно! Для этого тренера и назначают, чтобы он знал, как играть. Поэтому такого никогда не было.
- Смородская была президентом «Локомотива» с 2010 по 2016-й год.
Источник: «Матч ТВ»